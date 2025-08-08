Zakwitły sinice, jest czerwona flaga

Zakaz kąpieli w jeziorze Miedwie w Zieleniewie. Na kąpielisku pod Stargardem zawisła czerwona flaga - to przez zakwit sinic.



Narażenie na toksyny produkowane przez sinice może wywoływać wysypkę, problemy żołądkowe, a także bóle mięśni i stawów.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Charakterystyczny kożuch pojawił się także w Stepnicy na Zalewie Szczecińskim i na Jeziorze Kosiakowo w Mirosławcu - tam również sanepid wydał zakaz wchodzenia do wody.Kolejna kontrola zapowiadana jest na sobotę na godzinę dziesiątą - tuż przed otwarciem kąpieliska.