ZWiK: Woda w Szczecinie jest bezpieczna

Woda w Szczecinie jest bezpieczna - zapewnia Zakład Wodociągów i Kanalizacji. To w związku z pojawieniem się sinic w jeziorze Miedwie.
Nie ma to jednak wpływu na jakość kranówki - informuje ZWiK. I dodaje, że woda w Szczecinie jest wielokrotnie badana. Można ją pić bez przegotowania i filtracji.
Prawie 90 proc. wody dostarczanej do miasta pochodzi z Miedwia. Czerpnia ZWiKu znajduje się na zachodnim brzegu, ponad 250 m od linii brzegowej. Zanim trafi do szczecińskich wodociągów, jest poddawana skomplikowanym procesom uzdatniania.
ZWiK zachęca też do zapoznania się z parametrami jakości wody, które dostępne są na stronie internetowej zakładu.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
