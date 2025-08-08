Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
By powstała Rada Osiedla muszą zostać spełnione odpowiednie kryteria

Region Julia Nowicka

Śródmieście. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Rada Osiedla może nie powstać, jeśli będzie za mało kandydatów albo zbyt niska frekwencja. We wrześniu mieszkańcy Szczecina wybiorą przedstawicieli swoich osiedli.
Chętni do decydowania o sprawach osiedla poszukiwani

Jednak w związku ze zmianami statutowymi, by rada powstała, muszą zostać spełnione odpowiednie kryteria. Na przykład dotyczące liczby kandydatów - mówi Jakub Baranowski ze szczecińskiego magistratu (kierownik biura partycypacji społecznej).

- W 35 osiedlach mówimy o 15 osobach. W dwóch największych - na Gumieńcach i Pogodnie mamy 21-osobowe rady. Jeżeli tyle osób się nie zgłosi, rada nie powstanie. Wprowadzony został także próg pięcioprocentowej frekwencji - mówi Baranowski.

Wiceprezydent miasta Łukasz Kadłubowski wierzy, że z wymaganą frekwencją nie będzie problemu.

- Biorąc pod uwagę doświadczenia ostatnich wyborów, gdzie frekwencja była na poziomie powyżej 9 procent, większość Rad Osiedli, jak nie wszystkie, osiągną ten próg - mówi Kadłubowski.

Wymagana frekwencja jest zależna od wielkości osiedla. Na Międzyodrzu i Wyspie Puckiej do urn musi udać się najmniej, bo 30 osób. Najwięcej głosujących, bo ponad dziewięciuset, potrzebują Pogodno i Pomorzany. Kandydatów można zgłaszać do 7 września, a wybory odbędą się 28 września.

Edycja tekstu: Michał Król
Wiceprezydent miasta Łukasz Kadłubowski wierzy, że z wymaganą frekwencją nie będzie problemu.

