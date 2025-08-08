By powstała Rada Osiedla muszą zostać spełnione odpowiednie kryteria

Rada Osiedla może nie powstać, jeśli będzie za mało kandydatów albo zbyt niska frekwencja. We wrześniu mieszkańcy Szczecina wybiorą przedstawicieli swoich osiedli.

Jednak w związku ze zmianami statutowymi, by rada powstała, muszą zostać spełnione odpowiednie kryteria. Na przykład dotyczące liczby kandydatów - mówi Jakub Baranowski ze szczecińskiego magistratu (kierownik biura partycypacji społecznej).

- W 35 osiedlach mówimy o 15 osobach. W dwóch największych - na Gumieńcach i Pogodnie mamy 21-osobowe rady. Jeżeli tyle osób się nie zgłosi, rada nie powstanie. Wprowadzony został także próg pięcioprocentowej frekwencji - mówi Baranowski.Wiceprezydent miasta Łukasz Kadłubowski wierzy, że z wymaganą frekwencją nie będzie problemu.- Biorąc pod uwagę doświadczenia ostatnich wyborów, gdzie frekwencja była na poziomie powyżej 9 procent, większość Rad Osiedli, jak nie wszystkie, osiągną ten próg - mówi Kadłubowski.Wymagana frekwencja jest zależna od wielkości osiedla. Na Międzyodrzu i Wyspie Puckiej do urn musi udać się najmniej, bo 30 osób. Najwięcej głosujących, bo ponad dziewięciuset, potrzebują Pogodno i Pomorzany. Kandydatów można zgłaszać do 7 września, a wybory odbędą się 28 września.