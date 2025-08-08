Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Magazyn energii ma powstać przy Dolnej Odrze

Region Polska Agencja Prasowa

Elektrownia Dolna Odra. Fot. ZEDO / PGE GiEK
Elektrownia Dolna Odra. Fot. ZEDO / PGE GiEK
PGE Energia Odnawialna poinformowała o ogłoszeniu przetargu na projekt i budowę bateryjnego magazynu energii o mocy do 400 MW i minimalnej pojemności 800 MWh. Inwestycja przy Elektrowni Dolna Odra koło Gryfina ma być gotowa do 2029 roku.
PGE Energia Odnawialna rozpoczęła postępowanie przetargowe na budowę wielkoskalowego bateryjnego magazyny energii o mocy 400 MW i pojemności min. 800 MWh, który ulokowany będzie przy Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie k. Gryfina (woj. zachodniopomorskie). Uruchomienie magazynu planowane jest w 2029 r.

To kolejny ważny krok w realizacji naszej strategii w segmencie magazynowania. Zakłada ona zwiększenie całkowitej pojemności magazynów energii w Grupie PGE do 18,5 GWh w 2035 roku – podkreślił cytowany w komunikacie spółki prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Dariusz Marzec. – Jesteśmy liderem w tym obszarze, posiadamy 90 proc. mocy zainstalowanej w technologii elektrowni szczytowo-pompowych w Polsce – przypomniał Marzec.

W Gryfinie działać ma drugi tak duży bateryjny magazyn energii PGE Energia Odnawialna. Pierwszy, o pojemności 981 MWh powstaje w Żarnowcu w woj. pomorskim. Umowę z wykonawcą podpisano w marcu br. Prezes Marzec wyjaśnił, że obie inwestycje mają zagwarantowany 17-letni kontrakt na rynku mocy.

Dokumentacja przetargowa dotycząca projektu pn. „Budowa magazynu energii elektrycznej Gryfino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” jest dostępna w Systemie Zakupowym GK PGE. Termin składania ofert wyznaczono do 16 września 2025 r.

W Nowym Czarnowie pod Gryfinem działa największa elektrownia w północno-zachodniej Polsce. Bloki węglowe są tam wygaszane, od października działają dwa bloki gazowo-parowe o łącznej mocy 1366 MW (największa elektrownia gazowa w Polsce). Około 2/3 energii wytwarzane jest ze spalania gazu, ok. 1/3 generują turbiny parowe.

Lokujemy kolejne inwestycje w miejscach, z którymi od lat jesteśmy związani. Nie likwidujemy, tylko modernizujemy strukturę wytwarzania energii – podkreślił w rozmowie z PAP Konrad Mróz z biura prasowego PGE. – Duży magazyn energii pod Gryfinem to będą też miejsca pracy – zaznaczył.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Śmiertelny atak nożownika w Policach
    (od 03 sierpnia oglądane 11136 razy)
  2. Śmiertelny wypadek i utrudnienia na DK10
    (od 03 sierpnia oglądane 8525 razy)
  3. Podejrzani o śmiertelny atak w Policach zatrzymani [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 05 sierpnia oglądane 7414 razy)
  4. Wandale na wakacjach w Kołobrzegu
    (od 02 sierpnia oglądane 5785 razy)
  5. Potrącenie, a potem zderzenie. Wypadek w Szczecinie
    (od przedwczoraj oglądane 5510 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

"Głowa jest jak arbuz, nie rozbij jej na hulajnodze" [WIDEO]
Częściowa nocna prohibicja w Szczecinie. Pierwsze komentarze mieszkańców [WIDEO, ZDJĘCIA]
Film ku przestrodze. Tramwaj zderzył się z hulajnogą [WIDEO]
Szczecinianka miała w domu blisko ćwierć kilograma narkotyków [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowe eksponaty w kołobrzeskim muzeum [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przywrócą dawny blask zabytkowej kamienicy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty