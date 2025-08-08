Magazyn energii ma powstać przy Dolnej Odrze

Elektrownia Dolna Odra. Fot. ZEDO / PGE GiEK

PGE Energia Odnawialna poinformowała o ogłoszeniu przetargu na projekt i budowę bateryjnego magazynu energii o mocy do 400 MW i minimalnej pojemności 800 MWh. Inwestycja przy Elektrowni Dolna Odra koło Gryfina ma być gotowa do 2029 roku.