Magazyn energii ma powstać przy Dolnej Odrze

PGE Energia Odnawialna poinformowała o ogłoszeniu przetargu na projekt i budowę bateryjnego magazynu energii o mocy do 400 MW i minimalnej pojemności 800 MWh. Inwestycja przy Elektrowni Dolna Odra koło Gryfina ma być gotowa do 2029 roku.
PGE Energia Odnawialna rozpoczęła postępowanie przetargowe na budowę wielkoskalowego bateryjnego magazyny energii o mocy 400 MW i pojemności min. 800 MWh, który ulokowany będzie przy Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie k. Gryfina (woj. zachodniopomorskie). Uruchomienie magazynu planowane jest w 2029 r.
To kolejny ważny krok w realizacji naszej strategii w segmencie magazynowania. Zakłada ona zwiększenie całkowitej pojemności magazynów energii w Grupie PGE do 18,5 GWh w 2035 roku – podkreślił cytowany w komunikacie spółki prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Dariusz Marzec. – Jesteśmy liderem w tym obszarze, posiadamy 90 proc. mocy zainstalowanej w technologii elektrowni szczytowo-pompowych w Polsce – przypomniał Marzec.
W Gryfinie działać ma drugi tak duży bateryjny magazyn energii PGE Energia Odnawialna. Pierwszy, o pojemności 981 MWh powstaje w Żarnowcu w woj. pomorskim. Umowę z wykonawcą podpisano w marcu br. Prezes Marzec wyjaśnił, że obie inwestycje mają zagwarantowany 17-letni kontrakt na rynku mocy.
Dokumentacja przetargowa dotycząca projektu pn. „Budowa magazynu energii elektrycznej Gryfino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” jest dostępna w Systemie Zakupowym GK PGE. Termin składania ofert wyznaczono do 16 września 2025 r.
W Nowym Czarnowie pod Gryfinem działa największa elektrownia w północno-zachodniej Polsce. Bloki węglowe są tam wygaszane, od października działają dwa bloki gazowo-parowe o łącznej mocy 1366 MW (największa elektrownia gazowa w Polsce). Około 2/3 energii wytwarzane jest ze spalania gazu, ok. 1/3 generują turbiny parowe.
Lokujemy kolejne inwestycje w miejscach, z którymi od lat jesteśmy związani. Nie likwidujemy, tylko modernizujemy strukturę wytwarzania energii – podkreślił w rozmowie z PAP Konrad Mróz z biura prasowego PGE. – Duży magazyn energii pod Gryfinem to będą też miejsca pracy – zaznaczył.
