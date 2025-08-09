Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Bezpieczeństwo nad wodą, czyli wyobraźnia, odpowiedzialność, asekuracja... [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
"Wakacje mają być relaksem, nie tragedią" - zachodniopomorska policja ostrzega przed lekkomyślnością nad wodą. W tym roku w regionie utonęło 16 osób; 6 - od początku wakacji.
Do tragedii najczęściej dochodzi przez alkohol, brak opieki nad dziećmi i kąpiel w niestrzeżonych miejscach... Dlatego do wypoczynku nad wodą wybierajmy oficjalne kąpieliska - zaleca podkomisarz Damian Orlik z Komisariatu Wodnego Policji w Szczecinie.

- Unikamy dzikich kąpielisk, gdzie dno nie jest sprawdzone! Kąpieliska w każdym dniu są sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa, bezpieczeństwa tego dna, którego nie widzimy na pierwszy rzut oka, ale też te kąpieliska oficjalne są badane przez sanepid pod kątem różnych substancji, które mogą stanowić zagrożenie naszego życia lub zdrowia - powiedział.

Niezależnie, czy idziemy popływać, czy wybieramy się na wycieczkę kajakową, dajmy znać najbliższym - dodaje podkomisarz Orlik.

- Mówimy, gdzie jesteśmy, gdzie zamierzamy popłynąć, bo "w razie W", gdyby nasza komórka straciła zasięg, rozładowała się bateria, to nasi najbliżsi po jakimś dłuższym okresie niezgłaszania się przez nas, oni wiedzą, gdzie mogliśmy się udać i mogą skutecznie powiadomić służby ratunkowe - dodał.

Rok temu w wakacje w Zachodniopomorskiem utonęło 14 osób, a w ciągu całego roku - 21.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Unikamy dzikich kąpielisk, gdzie dno nie jest sprawdzone! Kąpieliska w każdym dniu są sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa, bezpieczeństwa tego dna, którego nie widzimy na pierwszy rzut oka, ale też te kąpieliska oficjalne są badane przez sanepid pod kątem różnych substancji, które mogą stanowić zagrożenie naszego życia lub zdrowia - powiedział.
- Mówimy, gdzie jesteśmy, gdzie zamierzamy popłynąć, bo "w razie W", gdyby nasza komórka straciła zasięg, rozładowała się bateria, to nasi najbliżsi po jakimś dłuższym okresie niezgłaszania się przez nas, oni wiedzą, gdzie mogliśmy się udać i mogą skutecznie powiadomić służby ratunkowe - dodał.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Śmiertelny atak nożownika w Policach
    (od 03 sierpnia oglądane 11184 razy)
  2. Śmiertelny wypadek i utrudnienia na DK10
    (od 03 sierpnia oglądane 8669 razy)
  3. Podejrzani o śmiertelny atak w Policach zatrzymani [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 05 sierpnia oglądane 7498 razy)
  4. Potrącenie, a potem zderzenie. Wypadek w Szczecinie
    (od 06 sierpnia oglądane 5595 razy)
  5. Taksówkarze: kierowcy Ubera i Bolta blokują nam postoje
    (od 03 sierpnia oglądane 4837 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 15:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Bezpieczeństwo nad wodą, czyli wyobraźnia, odpowiedzialność, asekuracja... [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bazar na Bronowickiej kusi zdrowiem i ekologią [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tysiące koni mechanicznych, ryk silników i zapach palonej gumy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Letnie smaki i zapachy na Jarmarku Szczecińskim [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Głowa jest jak arbuz, nie rozbij jej na hulajnodze" [WIDEO]
Częściowa nocna prohibicja w Szczecinie. Pierwsze komentarze mieszkańców [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty