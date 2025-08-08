Nowy system informacji PKP na trasie Poznań-Szczecin [ZDJĘCIA]

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Do końca sierpnia powinny zakończyć się odbiory techniczne urządzeń, które na bieżąco będą informować o przyjeździe pociągu i ewentualnych jego opóźnieniach.

To w ramach systemu tzw. dynamicznej informacji pasażerskiej na stacjach i przystankach na odcinku między Poznaniem a Szczecinem. Kilka tygodni temu zainstalowano na nich ekrany, infokioski i nowoczesne nagłośnienie.



Na razie urządzenia są wyłączone, gdyż trwają ich testy - tłumaczył w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Bartosz Pietrzykowski z biura prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych.



- Do tej pory osoby, szczególnie właśnie na przystankach kolejowych, takich jak Miedwiecko, mogły korzystać głównie z papierowych rozkładów jazdy umieszczonych w gablotkach na peronach. Teraz wszystkie niezbędne informacje będą przekazywane za pomocą tego systemu - przez głośniki i poprzez ekrany - dodał Pietrzykowski.



Bartosz Pietrzykowski dodał, że system komunikatów głosowych powinien być gotowy we wrześniu.



Autorka edycji: Joanna Chajdas