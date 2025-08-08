Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Nowy system informacji PKP na trasie Poznań-Szczecin [ZDJĘCIA]

Region Sławomir Orlik

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]
Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]
Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]
Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]
Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]
Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]
Do końca sierpnia powinny zakończyć się odbiory techniczne urządzeń, które na bieżąco będą informować o przyjeździe pociągu i ewentualnych jego opóźnieniach.
To w ramach systemu tzw. dynamicznej informacji pasażerskiej na stacjach i przystankach na odcinku między Poznaniem a Szczecinem. Kilka tygodni temu zainstalowano na nich ekrany, infokioski i nowoczesne nagłośnienie.

Na razie urządzenia są wyłączone, gdyż trwają ich testy - tłumaczył w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Bartosz Pietrzykowski z biura prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych.

- Do tej pory osoby, szczególnie właśnie na przystankach kolejowych, takich jak Miedwiecko, mogły korzystać głównie z papierowych rozkładów jazdy umieszczonych w gablotkach na peronach. Teraz wszystkie niezbędne informacje będą przekazywane za pomocą tego systemu - przez głośniki i poprzez ekrany - dodał Pietrzykowski.

Bartosz Pietrzykowski dodał, że system komunikatów głosowych powinien być gotowy we wrześniu.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Na razie urządzenia są wyłączone, gdyż trwają ich testy - tłumaczył w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Bartosz Pietrzykowski z biura prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Śmiertelny atak nożownika w Policach
    (od 03 sierpnia oglądane 11158 razy)
  2. Śmiertelny wypadek i utrudnienia na DK10
    (od 03 sierpnia oglądane 8595 razy)
  3. Podejrzani o śmiertelny atak w Policach zatrzymani [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 05 sierpnia oglądane 7455 razy)
  4. Potrącenie, a potem zderzenie. Wypadek w Szczecinie
    (od 06 sierpnia oglądane 5558 razy)
  5. Taksówkarze: kierowcy Ubera i Bolta blokują nam postoje
    (od 03 sierpnia oglądane 4786 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Tysiące koni mechanicznych, ryk silników i zapach palonej gumy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Letnie smaki i zapachy na Jarmarku Szczecińskim [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Głowa jest jak arbuz, nie rozbij jej na hulajnodze" [WIDEO]
Częściowa nocna prohibicja w Szczecinie. Pierwsze komentarze mieszkańców [WIDEO, ZDJĘCIA]
Film ku przestrodze. Tramwaj zderzył się z hulajnogą [WIDEO]
Szczecinianka miała w domu blisko ćwierć kilograma narkotyków [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty