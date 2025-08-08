Ińsko po raz 52. stało się polską stolicą filmu

Fot. pixabay.com / H4roldas (domena publiczna)

Przez najbliższe 10 dni Ińsko będzie polską stolicą filmu. Po raz 52. odbędzie się tam Ińskie Lato Filmowe.

W programie między innymi prezentacje polskich produkcji fabularnych i dokumentalnych oraz filmów krótko- i długometrażowych. Zaplanowano także wiele spotkań, pokazów, projekcji, koncertów i wystaw.



Na początek festiwalu "Pieśń wieloryba", czyli film z udziałem Krzysztofa Globisza - mówi dyrektor artystyczny Ińskiego Lata Filmowego Przemysław Lewandowski. - Niezwykły film Michała Hytrosi, który jest taką opowieścią o zmaganiu się Globisza z chorobą, ale to jest też film o komunikacji, czyli w jaki sposób rozmawiamy ze sobą - dodaje Lewandowski.



Ińskie Lato Filmowe startuje w kinie Morena o godzinie 19.00.



Autorka edycji: Joanna Chajdas