Wypadek i utrudnienia na DK20 [ZDJĘCIA]

Cztery osoby poszkodowane po zderzeniu dwóch osobówek między Drawskiem a Węgorzynem. Oba pojazdy dachowały. Droga jest zablokowana.
W związku z wypadkiem, służby zamknęły odcinek drogi krajowej nr 20 między Drawskiem a Węgorzynem.
W Węgorzynie straż kieruje objazdem na Łobez drogą wojewódzka nr 151 i dalej z Łobza drogą wojewódzką nr 148 do Drawska Pomorskiego.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
