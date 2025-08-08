Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Jak uchronić się przed letnimi chorobami?

Region Anna Klimczyk

Fot. pixabay.com / Vika_Glitter (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / Vika_Glitter (CC0 domena publiczna)
Bóle głowy, bóle gardła, katar i gorączka. Choć lato w pełni, to objawy wielu chorób nadal nie odpuszczają.
Jedni mają szczęście i mogą cieszyć się beztroskimi wakacjami, a inni muszą zmagać się z infekcjami.

- Miałam takie objawy przeziębienia, nic poważnego, nic strasznego, dwa dni gorączki i przeszło. - Jestem szczepiona na wszystkie choroby... - My jesteśmy zdrowi, jak ryby - podkreślają szczecinianie.

Co zrobić, by zachorowaniu zapobiec? Kluczowe są szczepienia - zapewnia dr Magda Wiśniewska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego numer 2 w Szczecinie

- Jeżeli chodzi o takie zachowania na co dzień pro epidemiologiczne, to przede wszystkim dbajmy o to, żeby się ubierać na cebulkę, zwłaszcza przy tak dużych różnicach temperatur. Unikajmy wypijania jakichś bardzo zimnych płynów, zwłaszcza jak na zewnątrz jest bardzo ciepło - tłumaczy Wiśniewska.

Najnowszy raport Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP PZH - PIB wskazuje, że w tym roku (do 31 lipca) zdiagnozowano więcej przypadków krztuśca i grypy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednak prym wśród chorób wiedzie RSV, które zdiagnozowano u ponad 90 tys. osób. W ubiegłym roku takich pacjentów było nieco ponad 37 tys.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Anny Klimczyk
Co zrobić, by zachorowaniu zapobiec? Kluczowe są szczepienia - zapewnia dr Magda Wiśniewska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego numer 2 w Szczecinie.
Relacja Anny Klimczyk z programu "Tematy i Muzyka"

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Śmiertelny atak nożownika w Policach
    (od 03 sierpnia oglądane 11158 razy)
  2. Śmiertelny wypadek i utrudnienia na DK10
    (od 03 sierpnia oglądane 8595 razy)
  3. Podejrzani o śmiertelny atak w Policach zatrzymani [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 05 sierpnia oglądane 7455 razy)
  4. Potrącenie, a potem zderzenie. Wypadek w Szczecinie
    (od 06 sierpnia oglądane 5558 razy)
  5. Taksówkarze: kierowcy Ubera i Bolta blokują nam postoje
    (od 03 sierpnia oglądane 4786 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Tysiące koni mechanicznych, ryk silników i zapach palonej gumy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Letnie smaki i zapachy na Jarmarku Szczecińskim [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Głowa jest jak arbuz, nie rozbij jej na hulajnodze" [WIDEO]
Częściowa nocna prohibicja w Szczecinie. Pierwsze komentarze mieszkańców [WIDEO, ZDJĘCIA]
Film ku przestrodze. Tramwaj zderzył się z hulajnogą [WIDEO]
Szczecinianka miała w domu blisko ćwierć kilograma narkotyków [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty