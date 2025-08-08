Jak uchronić się przed letnimi chorobami?

Fot. pixabay.com / Vika_Glitter (CC0 domena publiczna)

Bóle głowy, bóle gardła, katar i gorączka. Choć lato w pełni, to objawy wielu chorób nadal nie odpuszczają.

Jedni mają szczęście i mogą cieszyć się beztroskimi wakacjami, a inni muszą zmagać się z infekcjami.



- Miałam takie objawy przeziębienia, nic poważnego, nic strasznego, dwa dni gorączki i przeszło. - Jestem szczepiona na wszystkie choroby... - My jesteśmy zdrowi, jak ryby - podkreślają szczecinianie.



Co zrobić, by zachorowaniu zapobiec? Kluczowe są szczepienia - zapewnia dr Magda Wiśniewska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego numer 2 w Szczecinie



- Jeżeli chodzi o takie zachowania na co dzień pro epidemiologiczne, to przede wszystkim dbajmy o to, żeby się ubierać na cebulkę, zwłaszcza przy tak dużych różnicach temperatur. Unikajmy wypijania jakichś bardzo zimnych płynów, zwłaszcza jak na zewnątrz jest bardzo ciepło - tłumaczy Wiśniewska.



Najnowszy raport Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP PZH - PIB wskazuje, że w tym roku (do 31 lipca) zdiagnozowano więcej przypadków krztuśca i grypy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednak prym wśród chorób wiedzie RSV, które zdiagnozowano u ponad 90 tys. osób. W ubiegłym roku takich pacjentów było nieco ponad 37 tys.



Autorka edycji: Joanna Chajdas