Tysiące koni mechanicznych, ryk silników i zapach palonej gumy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W Kołobrzegu rozpoczął się Baltic Drive Festival, czyli jedna z największych imprez motoryzacyjnych tego lata.

Fani motoryzacji powinni w ten weekend odwiedzić teren lotniska w kołobrzeskim Podczelu. Na miejscu można zobaczyć m.in. efektowną rywalizację w wyścigach na ¼ mili, ale Krzysztof Bartyzel, współorganizator imprezy mówi, że nie brakuje też konkurencji, których wcześniej w Podczelu nie było.



- To co się zmienia to przede wszystkim pokazy driftowe. Mamy tory ułożone bardzo fajne. Chyba najważniejszą częścią jest oczywiście pokaz motolotniarzy Red Bulla - podkreśla Bartyzel.



W Kołobrzegu czekają też wystawy pojazdów, zarówno tych klasycznych, jak i najnowszych "perełek" sportowych. Baltic Drive Festival potrwa trzy dni, a na miejscu nie zabraknie też koncertów. W piątek wystąpią: Peja, Malik Montana i Mr. Polska.



Autorka edycji: Joanna Chajdas