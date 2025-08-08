Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Tysiące koni mechanicznych, ryk silników i zapach palonej gumy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
W Kołobrzegu rozpoczął się Baltic Drive Festival, czyli jedna z największych imprez motoryzacyjnych tego lata.
Fani motoryzacji powinni w ten weekend odwiedzić teren lotniska w kołobrzeskim Podczelu. Na miejscu można zobaczyć m.in. efektowną rywalizację w wyścigach na ¼ mili, ale Krzysztof Bartyzel, współorganizator imprezy mówi, że nie brakuje też konkurencji, których wcześniej w Podczelu nie było.

- To co się zmienia to przede wszystkim pokazy driftowe. Mamy tory ułożone bardzo fajne. Chyba najważniejszą częścią jest oczywiście pokaz motolotniarzy Red Bulla - podkreśla Bartyzel.

W Kołobrzegu czekają też wystawy pojazdów, zarówno tych klasycznych, jak i najnowszych "perełek" sportowych. Baltic Drive Festival potrwa trzy dni, a na miejscu nie zabraknie też koncertów. W piątek wystąpią: Peja, Malik Montana i Mr. Polska.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Przemysława Polanina
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

