Jak powstają kotwice? Odpowiedź w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Pokaz rzemiosła najcięższej wagi to weekendowa atrakcja przygotowana przez świnoujskie Muzeum Rybołówstwa Morskiego. Przy muzealnym budynku odbędzie się pokaz kowalstwa.
Tradycyjnymi metodami na oczach odwiedzających plac Rybaka będą tworzyć przyrządy związane z żeglugą i połowami.

- To impreza, którą nazwaliśmy Kotwicowisko. Będzie to spotkanie kowali, którzy zademonstrują dawne techniki wytwarzania narzędzi połowowych, takich, jakie mamy w naszych zbiorach muzealnych. Będziemy próbowali wykuć kotwicę łodziową, taką z przełomu XIX i XX wieku - zapowiedział Lech Trawicki, dyrektor muzeum.

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 10 i potrwa do godz. 18. Tworzenie kotwic będzie można zobaczyć także w niedzielę.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]
