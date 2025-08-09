Utrudnienia na zachodniopomorskich drogach [AKTUALIZACJA]

Coraz więcej słońca i coraz większe kłopoty kierowców na zachodniopomorskich trasach.

Godz. 15:00

Na A6 korek sięga od węzła Podjuchy, niemal do Pucic, zakorkowany jest również objazd Lubczyńską przez Załom. Niektórzy kierowcy próbują jechać przez Stargard, pierwszy korek czeka ich na Szosie Stargardzkiej przed światłami w Płoni. W Stargardzie zakorkowana jest cała obwodnica Śródmieścia, czyli drogi 106 i 20.

Korek na A6 tworzy się także w kierunku Kołbaskowa, zaczyna się za węzłem Kijewo i sięga do węzła Klucz. Ze Świnoujścia bez przeszkód do Szczecina dojedziemy przez Niemcy.







Godz. 12.55

Dobrych informacji dla jadących nad morze na razie nie ma - nada zator na S3 między węzłem Gryfino a węzłem Klucz. Zderzyło się tam pięć samochodów, jedna osoba została ranna, ruch odbywa się tylko jednym pasem i taka sytuacja może jeszcze trochę potrwać.



A kiedy już uda wam się przejechać węzeł Klucz, traficie na kolejny zator, który ciągnie się przez węzeł Kijewo aż do zjazdu na drogę 142. Mapa google pokazuje zamkniętą drogę za "chociwelką", ale dyżurny punktu informacji drogowej zapewnił nas, że to błąd, a droga jest przejezdna.



Pomysł na to, jak objechać korki:





- Jadę właśnie nad morze odnośnie dojazdu. Polecam drogę przez Stargard, Maszewo, Nowogard i dalej Kamień Pomorski. Szacowany czas dojazdu do Dziwnówka 1 godzina 50 minut. Szacowany czas dojazdu przez drogę S3 i A6 - 4 godziny. Polecam, droga pusta - poinstruował pan Kazimierz, słuchacz Radia Szczecin.



A w stronę Szczecina tłoczno od zjazdu z S6 - właściwie do Kijewa. Droga wojewódzka 113 też się poleca w tym przypadku.







Godz. 11.35

Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze S3 w Wysokiej Gryfińskiej. Wcześniej służby informowały o dwóch poszkodowanych.





Wypadek miał miejsce na trasie w kierunku Szczecina. Zderzyło się tam pięć samochodów osobowych, zablokowany jest jeden pas ruchu. Kierowcy między węzłem Gryfino a węzłem Klucz jadą pasem wolnym.





Utrudnienia mogą potrwać do godz. 15.





Poza korkiem przed węzłem Klucz dalsza droga nad morze też z problemami - zatory szczególnie na A6 w okolicy węzła Kijewo, ale też dalej - aż do zjazdu na S6.





Spowolnienie też w Troszynie - to przez remont drogi.





Nie ma także dobrych wieści jeśli chodzi o trasę alternatywną - tłoczno w Załomiu w stronę morza, dalej w Pucicach i Rurzycy trochę lepiej.





W drugą stronę korek przed zjazdem z S6 na S3 i dalej tłoczno do Rurki. Można zjechać w DW nr 113 w Żółwiej Błoci.





Czekamy na informacje od was - dajcie znać z trasy i jakie macie pomysły na ominięcie zatorów. Tel. 510 777 222.





Godz. 10.50

Problemy zaczynają się na S3 w Wysokiej Gryfińskiej - to przez natężenie ruchu, a dodatkowo kolizję dwóch osobówek w Starych Brynkach, choć - jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - samochody już nie utrudniają przejazdu.





Dalej na trasie nadmorskiej A6, szczególnie w okolicy węzła Kijewo, a później na S3 w okolicach zjazdu na "chociwelkę", czyli drogę 142 też bardzo ciasno. Spowolnienie ruchu aż do Rurki.





W Rurce kłopoty w drugą stronę - mamy informację o kolizji, też na S3.





Trasa boczna przez Rurzycę i Kliniska na razie jest przejezdna.





Jeśli zjeżdżacie z S6 w stronę Szczecina, można też w Żółwiej Błoci kierować się na DW nr 113.



Czekamy na raporty od was i pomysły na ominięcie korków - jak zawsze pod czujnym numerem: 510 777 222.





Godz. 10.00

Około czterech kilometrów korka utworzyło się przed węzłem Klucz na drodze S3 - to w kierunku nadmorskim.







Jak podaje GDDKiA w Starych Brynkach doszło do zderzenia dwóch samochodów, co spowodowało zablokowanie wolnego (prawego) pasa.





Ciasno robi się na węźle Kijewo - też w stronę morza i przed zjazdem na drogę nr 142.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

, Piotr Kołodziejski

Jadący w kierunku Świnoujścia będą musieli też nieco zwolnić w Troszynie - to oczywiście przez zwężenie i trwający tam remont.Kto z kolei znad morza wraca - ma drogę przejezdną i bez korków.A jeśli widzicie utrudnienia na drodze, prosimy o informację; czekamy pod numerem naszego czujnego telefonu: 510 777 222.