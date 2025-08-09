Bazar na Bronowickiej kusi zdrowiem i ekologią [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Owoce, warzywa, jajka i przetwory, czyli ekologiczne produkty od lokalnych wytwórców - trwa bazarek na Bronowickiej w Szczecinie.

Organizowany jest w ramach kampanii "Kupuj Świadomie", która ma nie tylko promować lokalną żywność, ale też zachęcać do poznawania jej producentów.



- Holenderskie odmiany cukinii, wyselekcjonowane... Staramy się uprawiać to bardzo ekologicznie. - To są sery kozie, kozy się pasą na [obszarach - przyp. red.] Natura 2000 nad jeziorem Dąbie. Najzdrowsze mleko kozie, nie ma zdrowszego. - Wszystko jak u mamy: fasolka, przetwory, ciasta, owoce z własnego sadu. I słoiczki; czym chata bogata! - Mam miód wielokwiatowy, bardzo zdrowy na wątrobę, bo ma ostropest, nawłoć i gorczycę. Ten znów na serduszko, bardzo zdrowy, bo ma mniszek lekarski, klon i buk. No: produkty lokalne - zachęcali.



Bazarek potrwa do godz. 12. Wydarzenie odbywa się co dwa tygodnie; kolejne - 23 sierpnia.



Edycja tekstu: Jacek Rujna