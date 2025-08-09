Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Wielkie święto motoryzacji w Kołobrzegu - trwa Baltic Drive Festival

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]
Wyścigi na 1/4 mili, czy rywalizacja najlepszych drifterów w kraju – to budzi podziw zarówno najmłodszych, jak i starszych fanów motorsportu.
Tysiące koni mechanicznych, ryk silników i zapach palonej gumy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Tysiące koni mechanicznych, ryk silników i zapach palonej gumy [WIDEO, ZDJĘCIA]

- Największe wrażenie, zdecydowanie dźwięk samochodów. - To nam się najbardziej chyba podoba, bo byłem na jakichś driftach i to jest najlepszy chyba drift, jaki widziałem. - Mega wrażenia, ekstra, dla mnie super, moc jest - oceniali.

Sobota to kolejne sportowe emocje na torach, ale również atrakcje towarzyszące. Na scenie wystąpią: Tede, Paktofonika i Modelki, a wisienką na torcie ma być międzynarodowa rywalizacja ekip pirotechnicznych, które sprawią, że nadchodzącej nocy niebo nad Kołobrzegiem rozświetlą fajerwerki.

Cały festiwal zakończy się w niedzielne popołudnie.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Śmiertelny atak nożownika w Policach
    (od 03 sierpnia oglądane 11184 razy)
  2. Śmiertelny wypadek i utrudnienia na DK10
    (od 03 sierpnia oglądane 8669 razy)
  3. Podejrzani o śmiertelny atak w Policach zatrzymani [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 05 sierpnia oglądane 7498 razy)
  4. Potrącenie, a potem zderzenie. Wypadek w Szczecinie
    (od 06 sierpnia oglądane 5595 razy)
  5. Taksówkarze: kierowcy Ubera i Bolta blokują nam postoje
    (od 03 sierpnia oglądane 4837 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 15:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Bezpieczeństwo nad wodą, czyli wyobraźnia, odpowiedzialność, asekuracja... [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bazar na Bronowickiej kusi zdrowiem i ekologią [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tysiące koni mechanicznych, ryk silników i zapach palonej gumy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Letnie smaki i zapachy na Jarmarku Szczecińskim [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Głowa jest jak arbuz, nie rozbij jej na hulajnodze" [WIDEO]
Częściowa nocna prohibicja w Szczecinie. Pierwsze komentarze mieszkańców [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty