Wielkie święto motoryzacji w Kołobrzegu - trwa Baltic Drive Festival

Wyścigi na 1/4 mili, czy rywalizacja najlepszych drifterów w kraju – to budzi podziw zarówno najmłodszych, jak i starszych fanów motorsportu.
Sobota to kolejne sportowe emocje na torach, ale również atrakcje towarzyszące. Na scenie wystąpią: Tede, Paktofonika i Modelki, a wisienką na torcie ma być międzynarodowa rywalizacja ekip pirotechnicznych, które sprawią, że nadchodzącej nocy niebo nad Kołobrzegiem rozświetlą fajerwerki.
Cały festiwal zakończy się w niedzielne popołudnie.
Edycja tekstu: Jacek Rujna