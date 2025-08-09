Wielkie święto motoryzacji w Kołobrzegu - trwa Baltic Drive Festival

Wyścigi na 1/4 mili, czy rywalizacja najlepszych drifterów w kraju – to budzi podziw zarówno najmłodszych, jak i starszych fanów motorsportu.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

- Największe wrażenie, zdecydowanie dźwięk samochodów. - To nam się najbardziej chyba podoba, bo byłem na jakichś driftach i to jest najlepszy chyba drift, jaki widziałem. - Mega wrażenia, ekstra, dla mnie super, moc jest - oceniali.Sobota to kolejne sportowe emocje na torach, ale również atrakcje towarzyszące. Na scenie wystąpią: Tede, Paktofonika i Modelki, a wisienką na torcie ma być międzynarodowa rywalizacja ekip pirotechnicznych, które sprawią, że nadchodzącej nocy niebo nad Kołobrzegiem rozświetlą fajerwerki.Cały festiwal zakończy się w niedzielne popołudnie.