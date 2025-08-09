Słońce nad Szczecinem, mieszkańcy na kąpieliskach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W pierwszą, od dawna, ciepłą sobotę szczecinianie tłumnie ruszyli na miejskie kąpieliska. Jak mówią, to znakomita alternatywa dla wyjazdów nad morze - dostęp do wody na wyciągnięcie ręki i nie trzeba stać w korkach.

- Najbardziej lubię żółtą zjeżdżalnię, bo jest najszybsza. - Córka chciała iść na basen. - Trzeba korzystać, póki jest pogoda. Nie było sensu chodzić, jak padało, bo i tak ludzi by pewnie nie było. Chyba, że ktoś odważny może pływał wtedy. - Jest piękna pogoda. Przyjechaliśmy ze Szkocji, więc zawsze, kiedy tu przyjeżdżamy, przychodzimy na kąpielisko. Super zabawa dla dzieci i dla nas tak samo - mówią plażowicze.



Kwestią dyskusyjną jest natomiast temperatura wody. - Jest ciepła. Szczecinianie w końcu będą mogli się nacieszyć latem, słońcem, które nas przywitało. Ciepła woda, ciepła. Polecam. - Zimna. Później będzie lepiej. - Jeszcze nie wchodziłam, nie wiem - oceniają użytkownicy basenów na Arkonce.



W Szczecinie działają cztery kąpieliska - Dziewoklicz, Arkonka, Głębokie i Dąbie. W niedzielę i w poniedziałek temperatura ma nieco spaść, ale od wtorku możemy znów spodziewać się upałów.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski