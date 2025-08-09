Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Festiwal "12 godzin dla życia – Serce Świnoujścia" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Joanna Maraszek

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Niełatwy temat w miłej otoczce - w Świnoujściu trwa Festiwal „12 godzin dla życia - Serce Świnoujścia”, który turystom i mieszkańcom ma przybliżyć tematykę transplantacji narządów.
Ratujemy ludzkie życie [ZDJĘCIA]

"Ratujemy ludzkie życie" [ZDJĘCIA]

Pomysłodawcą spotkania jest dr Zygmunt Kaliciński, transplantolog, prezes Fundacji Dla Transplantacji.

- Każdy Polak może być zarówno dawcą jak i biorcą. W naszych statystykach, około 10-20 proc. spotykamy się z odmowami rodzin. Transplantacja to jest taki cud, który ze śmierci jednego człowieka czyni ratunek życia dla drugiego człowieka - wskazał dr Kaliciński.

Wydarzenie odbywa się przy świnoujskiej Muszli Koncertowej. Na miejscu można także zmierzyć ciśnienie, zbadać poziom cukru, a także nauczyć się udzielania pierwszej pomocy.

Wydarzenie będzie zwieńczone koncertem zespołu IRA.

W Świnoujściu jest ekipa Radia Szczecin - audycja "Aktywna Sobota" do godziny 17.

Edycja tekstu: Jacek Rujna, Piotr Kołodziejski
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Najnowsze podcasty