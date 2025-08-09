Festiwal "12 godzin dla życia – Serce Świnoujścia" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Niełatwy temat w miłej otoczce - w Świnoujściu trwa Festiwal „12 godzin dla życia - Serce Świnoujścia”, który turystom i mieszkańcom ma przybliżyć tematykę transplantacji narządów.

Pomysłodawcą spotkania jest dr Zygmunt Kaliciński, transplantolog, prezes Fundacji Dla Transplantacji.

Wydarzenie będzie zwieńczone koncertem zespołu IRA.







W Świnoujściu jest ekipa Radia Szczecin - audycja "Aktywna Sobota" do godziny 17.





- Każdy Polak może być zarówno dawcą jak i biorcą. W naszych statystykach, około 10-20 proc. spotykamy się z odmowami rodzin. Transplantacja to jest taki cud, który ze śmierci jednego człowieka czyni ratunek życia dla drugiego człowieka - wskazał dr Kaliciński.Wydarzenie odbywa się przy świnoujskiej Muszli Koncertowej. Na miejscu można także zmierzyć ciśnienie, zbadać poziom cukru, a także nauczyć się udzielania pierwszej pomocy.