"Ratujemy ludzkie życie" [ZDJĘCIA]

Region Joanna Maraszek

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
W Świnoujściu trwa Festiwal „12 godzin dla życia - Serce Świnoujścia”, połączony z koncertem zespołu IRA. Wydarzenie ma edukować w zakresie transplantologii. Na miejscu można było odwiedzić stoisko DKMS i zostać dawcą szpiku, a także przebadać się w namiocie pielęgniarek miejskiego szpitala, do których mieszkańcy i turyści zwracali się również z wieloma pytaniami. Na miejscu było też Radio Szczecin.
Festiwal "12 godzin dla życia – Serce Świnoujścia" [WIDEO, ZDJĘCIA]

- Sprawdzamy czy jest prawidłowy poziom cukru, ponieważ laicy nie wiedzą, że jest różnica przy poziomie cukru na czczo, a przy poziomie cukru po posiłku - mówiła pielęgniarka.

Przy Muszli Koncertowej Świnoujście było stanowisko DKMS-u. - My rejestrujemy potencjalnych dawców szpiku, mówiąc wprost, a mówiąc być może troszkę górnolotnie, ratujemy ludzkie życie. Są chętni. Świadomość naszego społeczeństwa cały czas wzrasta - zaznaczał przedstawiciel stoiska DKMS-u.

- Skutecznie zachęcono mnie do bycia dawcą. Wypełniam wszystko, pozostały formalności - mówił potencjalny dawca.

Stoiska były dostępne do godz. 17. Wydarzenie zakończy się koncertem zespołu IRA o 21.

W Świnoujściu była ekipa Radia Szczecin - nadawaliśmy audycję "Aktywna Sobota" do godziny 17.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

