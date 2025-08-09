"Ratujemy ludzkie życie" [ZDJĘCIA]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W Świnoujściu trwa Festiwal „12 godzin dla życia - Serce Świnoujścia”, połączony z koncertem zespołu IRA. Wydarzenie ma edukować w zakresie transplantologii. Na miejscu można było odwiedzić stoisko DKMS i zostać dawcą szpiku, a także przebadać się w namiocie pielęgniarek miejskiego szpitala, do których mieszkańcy i turyści zwracali się również z wieloma pytaniami. Na miejscu było też Radio Szczecin.

Festiwal "12 godzin dla życia – Serce Świnoujścia" [WIDEO, ZDJĘCIA]



Przy Muszli Koncertowej Świnoujście było stanowisko DKMS-u. - My rejestrujemy potencjalnych dawców szpiku, mówiąc wprost, a mówiąc być może troszkę górnolotnie, ratujemy ludzkie życie. Są chętni. Świadomość naszego społeczeństwa cały czas wzrasta - zaznaczał przedstawiciel stoiska DKMS-u.



- Skutecznie zachęcono mnie do bycia dawcą. Wypełniam wszystko, pozostały formalności - mówił potencjalny dawca.



Stoiska były dostępne do godz. 17. Wydarzenie zakończy się koncertem zespołu IRA o 21.



W Świnoujściu była ekipa Radia Szczecin - nadawaliśmy audycję "Aktywna Sobota" do godziny 17.



