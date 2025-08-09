Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zaginęła Maria Bednarek. Policja prosi o pomoc

Region Anna Klimczyk

Fot. swidwin.policja.gov.pl
Fot. swidwin.policja.gov.pl
Zaginęła 69-letnia Maria Bednarek. Jej poszukiwania prowadzi policja ze Świdwina.
8 sierpnia kobieta wyszła do lasu na grzyby w miejscowości Brusno i do tej pory nie wróciła do domu. Prawdopodobnie po raz ostatni była widziana w okolicach miejscowości Nowe Koprzywno na granicy powiatów świdwińskiego i szczecineckiego.

Poszukiwana ma około 155 cm wzrostu, krępą budowę ciała, ciemne i siwe włosy. Była ubrana w zieloną kamizelkę bez rękawów, białą koszulę, czarne dresowe spodnie i czerwone kalosze.

Wszelkie informacje na temat zaginionej prosimy zgłaszać pod numer alarmowy 112.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz

