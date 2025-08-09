Oprowadzenie po cmentarzysku w nocy

Gratka dla miłośników historii sprzed dwóch tysięcy lat. Po raz pierwszy, oprowadzanie po cmentarzysku z kamiennymi kręgami pradawnych Gotów w Grzybnicy, odbędzie się po zmroku.

To prawdopodobnie będzie emocjonująca lekcja historii. Gęsty las, noc i tajemnicze kamienne budowle. Cmentarzysko Gotów jest unikatem w skali kraju. Powstało na początku naszej ery. Na miejscu można zobaczyć pięć kręgów ze starannie ustawionych głazów. Największy ma prawie 40 metrów średnicy. Są tam też bruki, kamienie ułożone w różne kształty i kurhany, łącznie ponad 100 grobów. Mieszkańcy wierzą, że to historyczne miejsce pełne tajemnic, ma wyjątkową moc. - Można to sprawdzić osobiście - zaprasza Jacek Borkowski z Muzeum w Koszalinie. - Chcemy dla Państwa w tym dniu rozświetlić i to dosłownie pozostałości wykonane przez plemię Gotów, które tutaj rezydowało przez 150 lat. Zapraszam na pierwszą tego typu imprezę.





Noc Gotów, czyli bezpłatne zwiedzanie kamiennych kręgów rozpocznie się w tę sobotę po zmroku o 21 zbiórka na parkingu obok. Nie zapomnijcie latarek.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski