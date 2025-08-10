Ostatnia szansa na start w Regatach o Puchar Prezydenta

To ostatnia szansa na zgłoszenie się do drugiej edycji Regat o Puchar Prezydenta Miasta Szczecina, które odbędą się w ramach imprezy Żagle 2025.
Niedziela jest ostatnim dniem na wysłanie zgłoszenia. W zawodach mogą wziąć udział jachty do 15 metrów długości.
Regaty zostaną rozegrane w trzech klasach open.
***
Udział w regatach jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszego zgłoszenia drogą mailową na adres: regaty@centrumzeglarskie.pl do 10.08.2025 r. (włącznie). Wysyłając zgłoszenie należy załączyć następujące dokumenty:
- ubezpieczenie OC;
- podpisane zgłoszenie;
- amatorska licencja zawodnika PZŻ prowadzącego jacht;
