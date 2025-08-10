Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Biegaj, ale rozsądnie. Nie zaczynaj od maratonu [PORADY]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Początkującym biegaczom zaleca się dystans 3-5 kilometrów podczas jednego treningu wykonywanego 2-3 razy w tygodniu. Fot. pixabay.com / cocoparisienne (CC0 domena publiczna)
Początkującym biegaczom zaleca się dystans 3-5 kilometrów podczas jednego treningu wykonywanego 2-3 razy w tygodniu. Fot. pixabay.com / cocoparisienne (CC0 domena publiczna)
Każda pora roku jest dobra, by zacząć - twierdzą ci, którzy bieganie praktykują od lat.
Łatwiej jest latem, niż zimą, bo rzadziej jest ślisko. Ale najważniejsze: wyjść z domu i się przełamać.

I nie zapomnieć o rozgrzewce!

- Aktywnie, jak widać. Nie ma dobrej pory roku. Chodzi o motywację. - Trzeba czasami się przełamać i zobaczyć, że to jest fajne. - Ubrać buty, ubrać ciuchy, pójść pobiegać i zobaczyć, jak się ktoś z tym czuje. - Powoli. W sensie: nie trzeba od razu iść na maraton. Najpierw sprawdzić swoje tempo i swoje możliwości. - Po wysiłku to uczucie jest takie niezapomniane. Coś w tym jest... - mówili.

Mniej aktywni fizycznie, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z bieganiem powinni zrobić podstawowe badania: m.in. EKG.

Bardziej aktywni powinni zacząć od niewielkiej liczby marszobiegów.

- Układ sercowo-naczyniowy adaptuje się szybciej, więc zaczynamy "klepać" kilometry. Ścięgna i więzadła; one potrzebują czasu na adaptację. I wszystkie zapalenia Achillesa, jakieś kolana biegacza..., one najczęściej wynikają z tego, że za szybko wrzucamy sobie za duży kilometraż - przestrzega fizjoterapeutka Agnieszka Wietrzyńska.

Początkującym biegaczom zaleca się dystans 3-5 kilometrów podczas jednego treningu wykonywanego 2-3 razy w tygodniu.

Więcej ciekawostek o bieganiu w audycji "Lato Kierowców" RS po godzinie 13.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Aktywnie, jak widać. Nie ma dobrej pory roku. Chodzi o motywację. - Trzeba czasami się przełamać i zobaczyć, że to jest fajne. - Ubrać buty, ubrać ciuchy, pójść pobiegać i zobaczyć, jak się ktoś z tym czuje. - Powoli. W sensie: nie trzeba od razu iść na maraton. Najpierw sprawdzić swoje tempo i swoje możliwości. - Po wysiłku to uczucie jest takie niezapomniane. Coś w tym jest... - mówili.
- Układ sercowo-naczyniowy adaptuje się szybciej, więc zaczynamy "klepać" kilometry. Ścięgna i więzadła; one potrzebują czasu na adaptację. I wszystkie zapalenia Achillesa, jakieś kolana biegacza..., one najczęściej wynikają z tego, że za szybko wrzucamy sobie za duży kilometraż - przestrzega fizjoterapeutka Agnieszka Wietrzyńska.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Podejrzani o śmiertelny atak w Policach zatrzymani [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 05 sierpnia oglądane 7587 razy)
  2. Potrącenie, a potem zderzenie. Wypadek w Szczecinie
    (od 06 sierpnia oglądane 5652 razy)
  3. Pogoń przegrywa w Gdyni. Gol, gesty i przeprosiny Jakubczyka [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od wczoraj oglądane 5007 razy)
  4. Zatrzymany mężczyzna to nie napastnik z Polic [AKTUALIZACJA]
    (od 04 sierpnia oglądane 4512 razy)
  5. Film ku przestrodze. Tramwaj zderzył się z hulajnogą [WIDEO]
    (od 07 sierpnia oglądane 3922 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 10:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

"Ratujemy ludzkie życie" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Festiwal "12 godzin dla życia – Serce Świnoujścia" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bezpieczeństwo nad wodą, czyli wyobraźnia, odpowiedzialność, asekuracja... [WIDEO, ZDJĘCIA]
Słońce nad Szczecinem, mieszkańcy na kąpieliskach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bazar na Bronowickiej kusi zdrowiem i ekologią [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tysiące koni mechanicznych, ryk silników i zapach palonej gumy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty