Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Powroty z nadbałtyckich plaż. Wypadek na A6 [AKTUALIZACJE]

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Problemy na trasach nadmorskich - głównie na trasach znad morza.
Godz. 15:30
Dwa samochody osobowe zderzyły się na A6 w pobliżu węzła Podjuchy, na jezdni w kierunku Świnoujścia. Jedna osoba jest poszkodowana. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Korek sięga węzła Klucz.

Godz. 12.55
Ci, którzy wracają ze Świnoujścia, natkną się na pierwszy zator w Troszynie; tam zwężenie drogi z powodu remontu. Zator mierzy około czterech kilometrów. Jeśli chcecie go ominąć, można to zrobić zjeżdżając w Recławiu na drogę nr 111 w stronę Stepnicy.

Ale wyjechanie z powrotem na S3 wiąże się z utknięciem na wysokości Łozienicy - ten zator ciągnie się aż za węzeł Kijewo.

Zła wiadomość jest taka, że przez Rurzycę i Kliniska też trudno przejechać, bo wiele osób wpadło na to, żeby wybrać tę trasę.

Na A6 kolizja na węźle Dąbie w stronę Kołbaskowa - zderzyły się dwie osobówki.

Nad morze też niełatwo się dostać: korek mamy przed węzłem Klucz, a później przed Kijewem - mniej tłoczno jest dopiero za Kliniskami.

Czekamy na raporty z dróg pod numerem "czujnego telefonu": 510 777 222

Godz. 11.55
Na trasie nadmorskiej coraz tłoczniej; zaczniemy od powrotów znad morza.

Zwężenie w Troszynie powoduje spore utrudnienia - można więc pojechać z Recławia przez Stepnicę. Ale jeśli chcecie zjechać z powrotem na S3 to utkniecie na wysokości Rurki: zator ciągnie się aż do skrzyżowania z drogą 142.

Można spróbować pojechać przez Kliniska.

Jadący ze wschodniej części wybrzeża będą mieć kłopot na zjeździe z S6 - tu można zjechać w drogę wojewódzką 113.

W drugą stronę, czyli nad morze - zator zaczyna się przed węzłem Kijewo na A6, a kończy za Kliniskami. W okolicy Klinisk była kolizja.

A oto pomysł od słuchacza Radia Szczecin, jak całkiem ominąć korki w drodze nad morze.

- Mała podpowiedź dla kierowców, którym nie szkoda "szklanki paliwa": gdy jadę ze Szczecina nad morze, to Pasewalk, dalej na Anklam... Z Anklam się skierujemy - tam gdzie cukrownia - na Świnoujście i mamy czyściutko - zaproponował.

Jeśli zdecydujecie się na takie rozwiązanie, pamiętajcie o zabraniu ze sobą dokumentów - cały czas trwają kontrole na granicach.

Czekamy na informacje z trasy i z pomysłami na ominięcie zatorów - tel. 510 777 222.

Godz. 10.55
Tłoczno jest w Troszynie na remontowanym odcinku drogi.

Zator mamy też na S3 na obwodnicy Goleniowa. Zaczyna się przed zjazdem z S6 i z mniejszym lub większym natężeniem ciągnie się do Rurki.

Alternatywą jest droga wojewódzka nr 113 - trzeba zjechać z S6 w Żółwiej Błoci.

W drugą stronę nieco tłoczniej na węźle Klucz w stronę Szczecina, tuż przed zjazdem na A6.

Czekamy na sygnały o utrudnieniach: tel. 510 777 222.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Mała podpowiedź dla kierowców, którym nie szkoda "szklanki paliwa": gdy jadę ze Szczecina nad morze, to Pasewalk, dalej na Anklam... Z Anklam się skierujemy - tam gdzie cukrownia - na Świnoujście i mamy czyściutko - zaproponował.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Podejrzani o śmiertelny atak w Policach zatrzymani [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 05 sierpnia oglądane 7600 razy)
  2. Potrącenie, a potem zderzenie. Wypadek w Szczecinie
    (od 06 sierpnia oglądane 5669 razy)
  3. Pogoń przegrywa w Gdyni. Gol, gesty i przeprosiny Jakubczyka [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od wczoraj oglądane 5069 razy)
  4. Zatrzymany mężczyzna to nie napastnik z Polic [AKTUALIZACJA]
    (od 04 sierpnia oglądane 4529 razy)
  5. Film ku przestrodze. Tramwaj zderzył się z hulajnogą [WIDEO]
    (od 07 sierpnia oglądane 3971 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 15:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

"Ratujemy ludzkie życie" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Festiwal "12 godzin dla życia – Serce Świnoujścia" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bezpieczeństwo nad wodą, czyli wyobraźnia, odpowiedzialność, asekuracja... [WIDEO, ZDJĘCIA]
Słońce nad Szczecinem, mieszkańcy na kąpieliskach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bazar na Bronowickiej kusi zdrowiem i ekologią [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tysiące koni mechanicznych, ryk silników i zapach palonej gumy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty