Powroty z nadbałtyckich plaż. Wypadek na A6 [AKTUALIZACJE]

Problemy na trasach nadmorskich - głównie na trasach znad morza.
Godz. 15:30
Dwa samochody osobowe zderzyły się na A6 w pobliżu węzła Podjuchy, na jezdni w kierunku Świnoujścia. Jedna osoba jest poszkodowana. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Korek sięga węzła Klucz.
Godz. 12.55
Ci, którzy wracają ze Świnoujścia, natkną się na pierwszy zator w Troszynie; tam zwężenie drogi z powodu remontu. Zator mierzy około czterech kilometrów. Jeśli chcecie go ominąć, można to zrobić zjeżdżając w Recławiu na drogę nr 111 w stronę Stepnicy.
Ale wyjechanie z powrotem na S3 wiąże się z utknięciem na wysokości Łozienicy - ten zator ciągnie się aż za węzeł Kijewo.
Zła wiadomość jest taka, że przez Rurzycę i Kliniska też trudno przejechać, bo wiele osób wpadło na to, żeby wybrać tę trasę.
Na A6 kolizja na węźle Dąbie w stronę Kołbaskowa - zderzyły się dwie osobówki.
Nad morze też niełatwo się dostać: korek mamy przed węzłem Klucz, a później przed Kijewem - mniej tłoczno jest dopiero za Kliniskami.
Czekamy na raporty z dróg pod numerem "czujnego telefonu": 510 777 222
Godz. 11.55
Na trasie nadmorskiej coraz tłoczniej; zaczniemy od powrotów znad morza.
Zwężenie w Troszynie powoduje spore utrudnienia - można więc pojechać z Recławia przez Stepnicę. Ale jeśli chcecie zjechać z powrotem na S3 to utkniecie na wysokości Rurki: zator ciągnie się aż do skrzyżowania z drogą 142.
Można spróbować pojechać przez Kliniska.
Jadący ze wschodniej części wybrzeża będą mieć kłopot na zjeździe z S6 - tu można zjechać w drogę wojewódzką 113.
W drugą stronę, czyli nad morze - zator zaczyna się przed węzłem Kijewo na A6, a kończy za Kliniskami. W okolicy Klinisk była kolizja.
A oto pomysł od słuchacza Radia Szczecin, jak całkiem ominąć korki w drodze nad morze.
- Mała podpowiedź dla kierowców, którym nie szkoda "szklanki paliwa": gdy jadę ze Szczecina nad morze, to Pasewalk, dalej na Anklam... Z Anklam się skierujemy - tam gdzie cukrownia - na Świnoujście i mamy czyściutko - zaproponował.
Jeśli zdecydujecie się na takie rozwiązanie, pamiętajcie o zabraniu ze sobą dokumentów - cały czas trwają kontrole na granicach.
Czekamy na informacje z trasy i z pomysłami na ominięcie zatorów - tel. 510 777 222.
Godz. 10.55
Tłoczno jest w Troszynie na remontowanym odcinku drogi.
Zator mamy też na S3 na obwodnicy Goleniowa. Zaczyna się przed zjazdem z S6 i z mniejszym lub większym natężeniem ciągnie się do Rurki.
Alternatywą jest droga wojewódzka nr 113 - trzeba zjechać z S6 w Żółwiej Błoci.
W drugą stronę nieco tłoczniej na węźle Klucz w stronę Szczecina, tuż przed zjazdem na A6.
Czekamy na sygnały o utrudnieniach: tel. 510 777 222.
