Powroty z nadbałtyckich plaż. Wypadek na A6 [AKTUALIZACJE]

Problemy na trasach nadmorskich - głównie na trasach znad morza.

Godz. 15:30

Dwa samochody osobowe zderzyły się na A6 w pobliżu węzła Podjuchy, na jezdni w kierunku Świnoujścia. Jedna osoba jest poszkodowana. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Korek sięga węzła Klucz.





Godz. 12.55

Ci, którzy wracają ze Świnoujścia, natkną się na pierwszy zator w Troszynie; tam zwężenie drogi z powodu remontu. Zator mierzy około czterech kilometrów. Jeśli chcecie go ominąć, można to zrobić zjeżdżając w Recławiu na drogę nr 111 w stronę Stepnicy.





Ale wyjechanie z powrotem na S3 wiąże się z utknięciem na wysokości Łozienicy - ten zator ciągnie się aż za węzeł Kijewo.





Zła wiadomość jest taka, że przez Rurzycę i Kliniska też trudno przejechać, bo wiele osób wpadło na to, żeby wybrać tę trasę.







Na A6 kolizja na węźle Dąbie w stronę Kołbaskowa - zderzyły się dwie osobówki.



Nad morze też niełatwo się dostać: korek mamy przed węzłem Klucz, a później przed Kijewem - mniej tłoczno jest dopiero za Kliniskami.





Godz. 11.55

Na trasie nadmorskiej coraz tłoczniej; zaczniemy od powrotów znad morza.





Zwężenie w Troszynie powoduje spore utrudnienia - można więc pojechać z Recławia przez Stepnicę. Ale jeśli chcecie zjechać z powrotem na S3 to utkniecie na wysokości Rurki: zator ciągnie się aż do skrzyżowania z drogą 142.





Można spróbować pojechać przez Kliniska.





Jadący ze wschodniej części wybrzeża będą mieć kłopot na zjeździe z S6 - tu można zjechać w drogę wojewódzką 113.



W drugą stronę, czyli nad morze - zator zaczyna się przed węzłem Kijewo na A6, a kończy za Kliniskami. W okolicy Klinisk była kolizja.



A oto pomysł od słuchacza Radia Szczecin, jak całkiem ominąć korki w drodze nad morze.



- Mała podpowiedź dla kierowców, którym nie szkoda "szklanki paliwa": gdy jadę ze Szczecina nad morze, to Pasewalk, dalej na Anklam... Z Anklam się skierujemy - tam gdzie cukrownia - na Świnoujście i mamy czyściutko - zaproponował.



Jeśli zdecydujecie się na takie rozwiązanie, pamiętajcie o zabraniu ze sobą dokumentów - cały czas trwają kontrole na granicach.







Godz. 10.55

Tłoczno jest w Troszynie na remontowanym odcinku drogi.





Zator mamy też na S3 na obwodnicy Goleniowa. Zaczyna się przed zjazdem z S6 i z mniejszym lub większym natężeniem ciągnie się do Rurki.

Alternatywą jest droga wojewódzka nr 113 - trzeba zjechać z S6 w Żółwiej Błoci.









W drugą stronę nieco tłoczniej na węźle Klucz w stronę Szczecina, tuż przed zjazdem na A6.