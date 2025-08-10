Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Szczeciński Jarmark Letni na Jasnych Błoniach [ZDJĘCIA]

Region Jakub Tomala

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Jedzenie, książki, zabawki i rękodzieło - to wszystko czeka na odwiedzających Szczeciński Jarmark Letni na Jasnych Błoniach.
Ponad 80 wystawców z całej Polski czeka na gości do wieczora. O tym, co można znaleźć na ich stoiskach opowiedzieli reporterowi Radia Szczecin.

- Paprykarz szczecińska, mamy różne rodzaje... Mamy degustację, można sobie popróbować, "podpasować smak" i wtedy zakupić. - Zapraszamy do namiotu z napisem pierniki dla Tosi. Całość dochodu z pierników przeznaczone zostanie na leczenie rehabilitacji Tosi chorującej na zespół Turnera. - Rzepakowy miód, jeden chyba z lepszych miodów w naszym rejonie. Zapraszamy na jarmark. Myślę, że na pewno każdemu wyjdzie to na zdrowie. - Przez cały czas jest to samo, nie ma nic atrakcyjnego... - Może gdybyśmy przyszli z wnukami, to... - Z dziećmi tak, ale jak dla nas to już... - Rekonesans na razie. Dopiero przyszliśmy, będziemy szli wgłąb i zobaczymy... - mówili.

Oprócz straganów na miejscu czekają również atrakcje dla najmłodszych: zjeżdżalnie, dmuchańce i trampoliny.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Jakuba Tomali [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

