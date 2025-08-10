W połowie tygodnia wrócą upały [WIDEO]

W połowie tygodnia znów będzie 30 stopni Celsjusza - prognozują synoptycy.
W niedzielę na południu, wschodzie i północy kraju możliwe są przelotne opady i burze, po których na dwa-trzy dni temperatura spadnie o kilka stopni.
Od środy znów poczujemy lato - powiedział synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Folwarski.
- Kolejny tydzień przyniesie nam dość stabilną pogodę; od połowy tygodnia również upalną. W wielu miejscach, zwłaszcza w zachodniej i południowej części Polski temperatura przekroczy 30 stopni. Letnia pogoda utrzyma się najprawdopodobniej do końca tygodnia - prognozował.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Choć długoterminowe prognozy pogody są obarczone błędami, to na razie synoptycy mówią, ze druga połowa sierpnia będzie bardziej stabilna i cieplejsza, niż w poprzednim miesiącu.
#Prognoza godzinowa temperatury powietrza na 2 dni (ECMWF) #IMGW pic.twitter.com/IwWxqOoLx9— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 9, 2025
