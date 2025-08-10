Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
W połowie tygodnia wrócą upały [WIDEO]

Od środy znów poczujemy lato - powiedział synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Folwarski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
W połowie tygodnia znów będzie 30 stopni Celsjusza - prognozują synoptycy.
W niedzielę na południu, wschodzie i północy kraju możliwe są przelotne opady i burze, po których na dwa-trzy dni temperatura spadnie o kilka stopni.

Od środy znów poczujemy lato - powiedział synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Folwarski.

- Kolejny tydzień przyniesie nam dość stabilną pogodę; od połowy tygodnia również upalną. W wielu miejscach, zwłaszcza w zachodniej i południowej części Polski temperatura przekroczy 30 stopni. Letnia pogoda utrzyma się najprawdopodobniej do końca tygodnia - prognozował.
Choć długoterminowe prognozy pogody są obarczone błędami, to na razie synoptycy mówią, ze druga połowa sierpnia będzie bardziej stabilna i cieplejsza, niż w poprzednim miesiącu.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Martyny Szymczakowskiej (IAR)

