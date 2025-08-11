Szczecin. Dofinansowanie sektora HoReCa w ramach KPO

Siedemdziesięciu przedsiębiorców zarejestrowanych na terenie Szczecina uzyskało wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy w ramach branży HoReCa.
Chodzi o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez mikro, małe i średnie firmy prowadzące działalność w sektorze hotelarstwa, gastronomii i turystyki. Informację udostępnił portal KPO.
Wysokość wsparcia lokalnych przedsiębiorców w tej branży wynosi od nieco ponad 53 tysięcy do 540 tysięcy złotych.
Szczegółowe informacje o przyznanym wsparciu z programu HoReCa dostępne są na stronie kpo.gov.pl.
Edycja tekstu: Jacek Rujna