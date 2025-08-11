Szczecin. Dofinansowanie sektora HoReCa w ramach KPO

Wysokość wsparcia lokalnych przedsiębiorców w tej branży wynosi od nieco ponad 53 tysięcy do 540 tysięcy złotych. źródło: www.kpo.gov.pl/strony/horeca/

Siedemdziesięciu przedsiębiorców zarejestrowanych na terenie Szczecina uzyskało wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy w ramach branży HoReCa.