Chojna szykuje się na Międzynarodowe Manewry Pożarnicze

Jednostki strażackie z Polski, Niemiec, Holandii i Ukrainy zapowiedziały swój udział w kolejnej edycji Międzynarodowych Manewrów Pożarniczych.

Coroczne ćwiczenia, które odbędą się na poligonie ćwiczebnym przy ulicy Lotników w Chojnie połączone będą z festynem dla mieszkańców.





- W tym roku będzie brało udział w tych manewrach około 200 strażaków. Będziemy ćwiczyć tutaj kilka scenariuszy. Każdy, kto przyjedzie do Chojny będzie mógł tutaj przyjść na ten poligon i oglądać ćwiczenia strażaków - zapowiada zastępca burmistrza gminy Chojna Łukasz Podleśny.



Edycja tekstu: Jacek Rujna

Tegoroczna edycja Międzynarodowych Manewrów Pożarniczych w Chojnie odbędzie się 30 sierpnia.