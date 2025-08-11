Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Chojna szykuje się na Międzynarodowe Manewry Pożarnicze

Region Stanisław Sikora

Fot. Stanisław Sikora [Radio Szczecin]
Jednostki strażackie z Polski, Niemiec, Holandii i Ukrainy zapowiedziały swój udział w kolejnej edycji Międzynarodowych Manewrów Pożarniczych.
Coroczne ćwiczenia, które odbędą się na poligonie ćwiczebnym przy ulicy Lotników w Chojnie połączone będą z festynem dla mieszkańców.

- W tym roku będzie brało udział w tych manewrach około 200 strażaków. Będziemy ćwiczyć tutaj kilka scenariuszy. Każdy, kto przyjedzie do Chojny będzie mógł tutaj przyjść na ten poligon i oglądać ćwiczenia strażaków - zapowiada zastępca burmistrza gminy Chojna Łukasz Podleśny.

Tegoroczna edycja Międzynarodowych Manewrów Pożarniczych w Chojnie odbędzie się 30 sierpnia.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
