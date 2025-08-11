Weekend na drogach. Bilans drogówki

Ponad 100 osób jechało za szybko, a 14 było pod wpływem alkoholu - szczecińska drogówka podsumowała weekend.

14 osób wsiadło za kółko po alkoholu, pięć bez uprawnień i jeden z zakazem prowadzenia.





W trakcie weekendowych kontroli policjanci ze Szczecina zatrzymali też dwie osoby poszukiwane przez organy ścigania.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

W ciągu trzech dni policjanci zatrzymali 180 kierowców, którzy przekroczyli prędkość, w tym siedmiu, którzy w obszarze zabudowanym jechali o ponad 50 km/h za szybko.