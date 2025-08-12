"Żagle 2025" - sporo zmian w komunikacji miejskiej

W związku z organizacją imprezy "Żagle 2025" już tej nocy nastąpi zmiana trasy autobusu linii nr 526, który kursować będzie z pominięciem przystanków „Wały Chrobrego” i „Teatr Polski”.

Powrót do stałej organizacji komunikacji miejskiej planowany jest w poniedziałek 19 sierpnia o godzinie 5.







W związku z organizacją imprezy Żagle 2025 w dniach od 13.08. do 18.08.2025 r. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.





Zmiany w komunikacji miejskiej w noce 13/14–17/18.08.2025 r.



Linia nocna 526 kursować będzie objazdem:



w kierunku Polic: od przystanku „Wyszyńskiego” przez Nabrzeże Wieleckie – łącznicę Trasy Zamkowej – pl. Hołdu Pruskiego – Matejki – Malczewskiego – Parkową – Dubois do przystanku „Dubois” i dalej swoją trasą, według normalnego rozkładu jazdy;

w kierunku Dworca Głównego: od przystanku „Dubois” przez Dubois – Parkową – Malczewskiego – Matejki – pl. Hołdu Pruskiego – pl. Żołnierza Polskiego – Farną – Sołtysią – Wyszyńskiego do przystanku „Wyszyńskiego” i dalej swoją trasą, według normalnego rozkładu jazdy. Przystanek „Dubois” zlokalizowany będzie w ciągu ul. Dubois (wspólny z linią 525, nr 13332).



Przystanki „Wały Chrobrego” i „Teatr Polski” nie będą obsługiwane.





Zmiany w komunikacji miejskiej w dniach 13–18.08.2025 r.



Autobusy linii 70 od przystanku „Filharmonia” kursować będą przez Matejki – pl. Hołdu Pruskiego (nawrót na wysokości skrzyżowania z ul. Małopolską) – pl. Hołdu Pruskiego – Zygmunta Starego – Starzyńskiego – Małopolską – pl. Żołnierza Polskiego – Farną – Sołtysią – Wyszyńskiego do przystanku „Wyszyńskiego” i dalej bez zmian. Przystanek „Starzyńskiego” przeniesiony zostanie na przeciwną stronę ulicy (nr 13911). Nie będą obsługiwane przystanki „Teatr Współczesny” i „Jarowita”.



Autobusy linii 90 od przystanku „Wyszyńskiego” kursować będą przez Nabrzeże Wieleckie – łącznicę Trasy Zamkowej – pl. Hołdu Pruskiego – Zygmunta Starego – Starzyńskiego – Małopolską (wjazd na torowisko) do przystanku „Filharmonia” i dalej bez zmian. Nie będą obsługiwane przystanki „Admiralska” i „Urząd Wojewódzki”.





Zmiany w komunikacji miejskiej w dniach 14–17.08.2025 r.



Tramwaje linii 6 kursować będą na trasie Pomorzany – Wyszyńskiego – pl. Brama Portowa – pl. Hołdu Pruskiego – Matejki – Dubois – Gocław z pominięciem ul. Jana z Kolna, bez zmiany częstotliwości kursowania. Wyjazdy i zjazdy linii 8 w relacji zajezdnia Golęcin ↔ Gumieńce będą realizowane przez pl. Rodła i ul Matejki, z pominięciem ul. Jana z Kolna.

Zmiany w komunikacji miejskiej w noce 15/16–16/17.08.2025 r.



Linie nocne 521, 523, 524, 525, 526, 527, 528 i 530 dodatkowo obsługiwane będą taborem MEGA przegubowym.





Zmiany w komunikacji miejskiej w dniu 15.08.2025 r.



Na wszystkich liniach dziennych – z wyjątkiem linii 62 – obowiązywać będą sobotnie rozkłady jazdy. Linia 62 tego dnia nie będzie kursować. Komunikacja nocna funkcjonować będzie bez zmian tj. według rozkładu jazdy ważnego dla nocy z piątku na sobotę.





Zmiany w komunikacji miejskiej w dniach 15–16.08.2025 r.



Uruchomiona zostanie dodatkowa linia autobusowa 859, kursująca w relacji Plac Rodła – Szosa Polska (na odcinku Plac Rodła – Zagórskiego trasą linii 107 i dalej do pętli „Szosa Polska”). Kursy wykonywane będą w godz. 19–23 co 20 minut.





Zmiany w komunikacji miejskiej w dniach 15–17.08.2025 r.



Autobusy linii 61 i 87 od godz. 12:00 między przystankami „SKM Dworzec Główny (Owocowa)” i „Plac Zwycięstwa” kursować będą przez ul. Nabrzeże Wieleckie i ul. Wyszyńskiego. Obsługa wszystkich przystanków na trasie (przystanek „Wyszyńskiego” zlokalizowany na torowisku, nr 10915). Nie będą obsługiwane przystanki „Plac Tobrucki” oraz „Brama Portowa” (przy Posejdonie, nr 10832).



Przystanek „Hangarowa” na żądanie w obu kierunkach dla linii tramwajowych 2, 7 i 8 od godz. 12:00 do zakończenia kursowania tramwajów zmieni status na przystanek stały.





Dodatkowe kursy w dniach 15–16.08.2025 r.



Zostanie wydłużone kursowanie linii tramwajowych 2, 3, 4, 6, 7 i 8 do godziny 0:00 z częstotliwością co około 30 minut dla linii 2, 6, 7, 8; co około 20 minut dla linii 3 i co 15 minut dla linii 4:



linia 2 (Dworzec Niebuszewo – Turkusowa):

odjazdy z Wyszyńskiego do Dworca Niebuszewo: 23:19, 23:44, 0:14, 0:44 (zjazd do zajezdni Pogodno przez ul. Arkońską),

odjazdy z Wyszyńskiego do Turkusowej: 23:02, 23:32, 0:02;

linia 3 (Osiedle Zawadzkiego – Pomorzany):

odjazdy z Placu Rodła do Osiedla Zawadzkiego: 23:00, 23:20, 23:38, 0:05, 0:20 (zjazd do zajezdni Pogodno przez ul. Piłsudskiego),

odjazdy z Placu Rodła do Pomorzan: 23:05, 23:26, 23:45,

odjazdy z Placu Rodła (od strony Niebuszewa) do zajezdni Golęcin: 0:48;

linia 4 (Plac Żołnierza Polskiego – Szwoleżerów):

odjazdy z Placu Rodła do Szwoleżerów: 23:05, 23:20, 23:35, 23:50, 0:05,

odjazdy z Placu Rodła (od strony pl. Grunwaldzkiego) do zajezdni Pogodno przez ul. Arkońską: 23:34, 0:13, 0:28;

linia 6 (Pomorzany – Gocław):

odjazdy z Wyszyńskiego do Gocławia przez pl. Hołdu Pruskiego: 23:00, 23:20, 23:50,

odjazdy z Wyszyńskiego do Pomorzan: 23:14, 23:42, 0:07,

odjazdy z Wyszyńskiego do zajezdni Golęcin przez pl. Hołdu Pruskiego: 0:10, 0:28;

linia 7 (Osiedle Zawadzkiego – Turkusowa):

odjazdy z Wyszyńskiego do Osiedla Zawadzkiego: 23:06, 23:25, 23:54, 0:24 (zjazd do zajezdni Golęcin przez ul. Matejki),

odjazdy z Wyszyńskiego do Turkusowej: 23:12, 23:42,

odjazd z Placu Rodła (od strony pl. Grunwaldzkiego) do zajezdni Golęcin przez ul. Matejki: 0:38;

linia 8 (Gumieńce – Turkusowa):

odjazdy z Wyszyńskiego do Gumieniec: 23:04, 23:30 (zjazd do zajezdni Pogodno przez ul. Wawrzyniaka, 23:34, 0:04, 0:34 (zjazd do zajezdni Pogodno przez ul. Wawrzyniaka),

odjazdy z Wyszyńskiego do Turkusowej: 23:22, 23:52,

odjazdy z Bramy Portowej (od strony Gumieniec) do zajezdni Pogodno przez ul. Piłsudskiego: 0:35,

odjazd z Placu Rodła (od strony Bramy Portowej) do zajezdni Golęcin przez ul. Matejki: 0:09.



Uruchomione zostaną dodatkowe kursy w godzinach 23:00–0:00 dla linii autobusowych:



linia 68 (Plac Rodła – Świergotki):

odjazdy z Placu Rodła: 23:22, 23:52;

linia 75 (Wyszyńskiego – Osiedle Zawadzkiego):

odjazdy z Wyszyńskiego (przystanek na torowisku w kierunku Bramy Portowej) do Osiedla Zawadzkiego: 23:31, 23:46, 0:01;

linia 87 (Wyszyńskiego – Podbórz),

odjazdy z Wyszyńskiego (przystanek na torowisku w kierunku Bramy Portowej) do Podbórza: 23:22, 23:52;

linia 107 (Plac Rodła – Police Wyszyńskiego Polana),

odjazdy z Placu Rodła: 23:29, 23:44, 23:59;

linia 241 (Wyszyńskiego – Przecław):

odjazdy z Wyszyńskiego (przystanek na torowisku w kierunku Bramy Portowej) do Przecławia: 23:23, 23:38, 0:53;

linia 811 (Plac Kościuszki – Pomorzany Dobrzyńska):

odjazdy z Placu Kościuszki: 23:19, 23:34, 23:49, 0:04, 0:19;

linia A (Osiedle Bukowe – Ludowa):

odjazdy z Wyszyńskiego do Osiedla Bukowego: 23:31, 23:51, 0:11,

odjazdy z Wyszyńskiego do Ludowej: 23:14, 23:34, 23:54, 0:14;

linia B (Osiedle Słoneczne – Osiedle Arkońskie):

odjazdy z Wyszyńskiego do Osiedla Słonecznego: 23:21, 23:41, 0:01, 0:21,

odjazdy z Wyszyńskiego do Osiedla Arkońskiego: 23:24, 23:44, 0:04;

linia C (Plac Rodła – Osiedle Kasztanowe):

odjazdy z Placu Rodła: 23:31, 0:01,

odjazdy z Wyszyńskiego do Osiedla Kasztanowego: 23:36, 0:06.



Uruchomione zostaną dodatkowe kursy w godzinach 23:00–0:30 dla linii autobusowych:



linia 64 (Dąbie Osiedle – Klucz, kursy bez podjazdu do przystanku „Dąbie Dworzec”):

odjazdy z Jaśminowej ZUS do Dąbia Osiedla: 23:22, 23:52, 0:22,

odjazdy z Jaśminowej ZUS do Klucza: 23:22, 23:52, 0:22;

linia 73 (Basen Górniczy – Wielgowo Borsucza):

odjazdy z Basenu Górniczego: 23:16, 23:46, 0:16,

odjazdy z Jaśminowej ZUS do Wielgowa Borsuczej: 23:22, 23:52, 0:22;

linia 79 (Rondo Ułanów Podolskich – Jezierzyce):

odjazdy z Jaśminowej ZUS do Jezierzyc: 23:37, 0:07;

linia 84 (Turkusowa – Kijewo):

odjazdy z Turkusowej: 23:12, 23:42, 0:12,

odjazdy z Jaśminowej ZUS do Kijewa: 23:22, 23:52, 0:22;

linia 96 (Basen Górniczy – Osiedle Kasztanowe):

odjazdy z Basenu Górniczego: 23:17, 23:47, 0:17.



Dnia 15.08, 16.08 i 17.08.2025 r. będzie można również zwiedzać Szczecin historycznym tramwajem. W ww. dniach kursować będzie linia tramwajowa 0 obsługiwana taborem historycznym przez spółkę Tramwaje Szczecińskie. Na linii 0 obowiązuje taryfa dla linii turystycznych – cena biletu normalnego 5,00 zł, ulgowego 3,70 zł. Sprzedaż biletów odbywa się będzie bezpośrednio w pojazdach u konduktorów.



Trasa linii: Potulicka – Narutowicza – 3 Maja – aleja Niepodległości – plac Brama Portowa – aleja Niepodległości – plac Żołnierza Polskiego – plac Hołdu Pruskiego – Matejki – Malczewskiego – Parkowa – Dubois – Firlika – Antosiewicza – Nocznickiego – Firlika – Dubois – Parkowa – Malczewskiego – Matejki – plac Hołdu Pruskiego – plac Żołnierza Polskiego – plac Brama Portowa – plac Zwycięstwa – Krzywoustego – plac Kościuszki – Krzywoustego – aleja Bohaterów Warszawy – Wawrzyniaka – aleja Wojska Polskiego – plac Szarych Szeregów – Piłsudskiego – plac Odrodzenia – Piłsudskiego – plac Grunwaldzki – Piłsudskiego – plac Rodła – aleja Wyzwolenia – plac Żołnierza Polskiego – aleja Niepodległości – plac Brama Portowa – aleja Niepodległości – 3 Maja – Narutowicza – Potulicka.



Na trasie obowiązywać będą przystanki:



„Potulicka” (tor wewnętrzny),

„Brama Portowa”,

„Plac Żołnierza Polskiego”,

„Stocznia Szczecińska”,

„Brama Portowa”,

„Plac Kościuszki”,

„Plac Gałczyńskiego”,

„Plac Szarych Szeregów”,

„Plac Grunwaldzki”,

„Plac Rodła”,

„Plac Żołnierza Polskiego”,

„Brama Portowa”,

„Potulicka”.



Godziny odjazdu z przystanku Potulicka: 11:22, 12:42, 14:02, 15:22, 16:42.



Harmonogram obsługi taborowej:



15.08 – wagony 293H + 343H

16.08 – wagony 293H + 343H

17.08 – wagony 293H + 343H



W dniach 15–17.08.2025 r. nie będzie możliwy dojazd do Łasztowni autobusami linii 198 i 199. W tych dniach linie te nie będą kursować.





Tymczasowe posterunki ZDiTM



Aby zapewnić pasażerom jak największe bezpieczeństwo i pomóc w sprawnym dotarciu na teren wydarzenia i do domów od 15 do 17 sierpnia uruchomione zostaną tymczasowe posterunki pracowników ZDiTM: SKM Dworzec Główny (Kolumba), SKM Dworzec Główny (Owocowa), Celna, Plac Rodła, Hangarowa Park&Ride, Turkusowa, Plac Żołnierza Polskiego, Wyszyńskiego – to tam będzie można zasięgnąć informacji na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej podczas wydarzenia.



Ponad 70 pracowników ZDiTM udzieli informacji o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, ale także pomoże, wytłumaczy i zadba o bezpieczne poruszanie się w rejonie węzłów komunikacyjnych. Dodatkowo kolejni pracownicy będą prowadzili sprzedaż biletów, zadbają o sprawność biletomatów, będą także kontrolowali wprowadzoną czasową organizację ruchu i nielegalne zajęcie pasa drogowego. Z kolei ekipy sprzątające przez cały czas trwania imprezy będą czuwały nad zapewnieniem czystości w całym mieście. Dyspozytorzy Centrali Ruchu ZDiTM będą nadzorowali zabezpieczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej i bieżące sterowanie i zarządzanie komunikacją.





