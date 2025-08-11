Fizjoterapia w domu, czyli pomoc dla pacjentów onkologicznych. Powstał Atlas ćwiczeń

Atlas ćwiczeń został sfinansowany z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. źródło: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

Edycja tekstu: Jacek Rujna Jest to propozycja uzupełnienia onkorehabilitacji dla tych, którzy chcą pracować nad powrotem do zdrowia także w warunkach domowych.- Z ćwiczeń online przygotowanych przez specjalistów fizjoterapeutów ZCO można korzystać w dowolnym momencie, w zależności od samopoczucia i w zasadzie bez żadnych ograniczeń - mówi rzeczniczka centrum Agnieszka Muchla-Łagosz.Jak tłumaczą specjaliści, onkorehabilitacja jest najskuteczniejszym sposobem zapobiegania powikłaniom po leczeniu onkologicznym i przywracania sprawności psychoruchowej.Propozycje ćwiczeń są dostępne na kanale Youtube Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.