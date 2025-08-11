Międzyzdroje już bez sinic. "Ich występowanie zależy od wielu czynników"

Można się już kąpać w Bałtyku w Międzyzdrojach. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim zniosła zakaz wprowadzony w sobotę po tym, jak zaobserwowano tam sinice.

W naszym województwie zakaz kąpieli obowiązuje w Stepnicy, Mirosławcu, Zieleniewie nad Jeziorem Miedwie i Dębnie.





Edycja tekstu: Michał Król

Woda jest sprawdzana codziennie przez podmiot zarządzający kąpieliskiem - tłumaczyła w naszej audycji interwencyjnej "" rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Małgorzata Kapłan.- Robi swoją taką kontrolę wewnętrzną. Jeżeli widzi, że w wodzie pojawiają się sinice, to on jako pierwszy może wywiesić czerwoną flagę i powiadamia nas jako inspekcję. Wieszamy protokół i wprowadzamy te sinice do serwisu kąpieliskowego. Wtedy każdy, kto wybiera się nad morze, może sprawdzić taką informację - mówiła Kapłan.Występowanie sinic zależy od wielu czynników - dodała rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.- Zakwitowi sinic sprzyja wyższa temperatura wody, brak wiatru, słabo mieszanie wody. I czasami to jest tak, że one zakwitną nam jednej nocy. Jednego dnia jesteśmy na plaży, sinic nie ma, idziemy następnego dnia i one się pojawiają - mówiła Małgorzata Kapłan.