Radio Szczecin » Region
Międzyzdroje już bez sinic. "Ich występowanie zależy od wielu czynników"

Region Sławomir Orlik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Można się już kąpać w Bałtyku w Międzyzdrojach. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim zniosła zakaz wprowadzony w sobotę po tym, jak zaobserwowano tam sinice.

11.08.2025

Tu nie zażyjesz ochłody. Niektóre kąpieliska zamknięte
Woda jest sprawdzana codziennie przez podmiot zarządzający kąpieliskiem - tłumaczyła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Małgorzata Kapłan.

- Robi swoją taką kontrolę wewnętrzną. Jeżeli widzi, że w wodzie pojawiają się sinice, to on jako pierwszy może wywiesić czerwoną flagę i powiadamia nas jako inspekcję. Wieszamy protokół i wprowadzamy te sinice do serwisu kąpieliskowego. Wtedy każdy, kto wybiera się nad morze, może sprawdzić taką informację - mówiła Kapłan.

Występowanie sinic zależy od wielu czynników - dodała rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

- Zakwitowi sinic sprzyja wyższa temperatura wody, brak wiatru, słabo mieszanie wody. I czasami to jest tak, że one zakwitną nam jednej nocy. Jednego dnia jesteśmy na plaży, sinic nie ma, idziemy następnego dnia i one się pojawiają - mówiła Małgorzata Kapłan.

W naszym województwie zakaz kąpieli obowiązuje w Stepnicy, Mirosławcu, Zieleniewie nad Jeziorem Miedwie i Dębnie.

Edycja tekstu: Michał Król
sierpień 2025
