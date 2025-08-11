Za dwa lata lotnisko w Goleniowie będzie mieć nowy terminal [WIDEO, ZDJĘCIA]

Lotnisko w Goleniowie chce być bardziej skomunikowane ze światem, więc czas na nowy terminal.

Edycja tekstu: Michał Król

Przebudowa portu lotniczego rozpoczęła się dwa lata temu. Na finiszu jest modernizacja systemów świetlnych, teraz przyszedł czas na budowę nowoczesnego terminalu pasażerskiego. Właśnie ruszył przetarg.Nowy terminal będzie mógł obsłużyć nawet 1 mln pasażerów rocznie - deklaruje Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.- Widzimy jak przeciążone są drogi, w zasadzie pociągi do nas są pełne. Liczymy, że ci turyści, którzy przybywają w szczególności z zagranicy, z popularnych kierunków takich jak kierunek niemiecki czy austriacki, będą decydowali się coraz częściej latać tutaj samolotami, czarterowymi, w tym dostrzegamy potencjał - mówi Geblewicz.Budowa terminala będzie przebiegać etapami - podkreśla Maciej Dziadosz, prezes Zarządu Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów.- Wszystkie zadania, które zrobiliśmy, zrobiliśmy pod ruchem. Również terminal chcemy wybudować pod ruchem, nie obniżając przepustowości obiektu. I to będzie zadanie kolejne, które będzie głównym zadaniem planu inwestycyjnego, później wyposażenie w maszyny standardu C3, nowa telewizja dozorowa - mówi Dziadosz.Modernizacja lotniska to koszt ćwierć miliarda złotych, w tym terminal niecałe 200 mln. Budowa ma się rozpocząć w przyszłym roku i zakończyć się w 2027 r.