Szef MSWiA: polskie granice są zabezpieczone przed nielegalną imigracją

Polskie granice są zabezpieczone przed nielegalną imigracją - powiedział w Świnoujściu minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Edycja tekstu: Michał Król

Szef MSWiA podkreślił, że rząd Koalicji 15 Października wprowadził wiele rozwiązań, które zrobiły łatwiejszą pracę funkcjonariuszy Straży Granicznej.- Przecież to i kwestie dotyczące większych uprawnień dla Straży Granicznej, ale przede wszystkim nowe przepisy, nad którymi pracował pan minister Duszczyk. Kwestie dotyczące możliwości czasowego zawieszenia prawa do azylu. To były te rozwiązania, które przeciwdziałają tak naprawdę wojnie hybrydowej, udaremniają skutki operacji służb białoruskich. Państwo polskie będzie stało murem za swoimi funkcjonariuszami, będzie bronić każdego funkcjonariusza - mówi Kierwiński.Kontrole na granicy z Niemcami i Litwą zostały przedłużone do 4 października.