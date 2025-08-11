Ciężarówka zerwała sieć trakcyjną. Ruch pociągów częściowo wstrzymany

Kierowca samochodu ciężarowego zerwał sieć trakcyjną na przejeździe kolejowo-drogowym przy ul. Koszalińskiej w Kołobrzegu.

Edycja tekstu: Michał Król

Ruch pociągów między Kołobrzegiem a Białogardem został wstrzymany – poinformował w poniedziałek Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP PLK.- Pociągi PKP Intercity kierowane są zmienioną trasą przez stacje Koszalin i Ustronie Morskie. Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową między Kołobrzegiem a Dygowem – przekazał Pietrzykowski.Wyjaśnił, że zmiany w kursowaniu pociągów między Kołobrzegiem a Białogardem to konsekwencja zdarzenia, do jakiego doszło w poniedziałek ok. godz. 12.30 na przejeździe kolejowo-drogowym przy ul. Koszalińskiej w Kołobrzegu. Tam zawodowy kierowca samochodu ciężarowego podniesionym dźwigiem zerwał sieć trakcyjną nad torem.- Na miejscu obecne są służby oraz pociąg sieciowy. Trwa ocena uszkodzeń. Według wstępnych ustaleń sieć trakcyjna uszkodzona jest na długości 200 metrów. Zniszczone zostały również dwa słupy oświetleniowe oraz drąg rogatkowy na przejeździe – podał Pietrzykowski.- Sprawca będzie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za spowodowane straty – zapowiedział.Zaznaczył, że wznowienie ruchu pociągów możliwe będzie po dokładnym sprawdzeniu stanu infrastruktury i dokonaniu niezbędnych napraw.