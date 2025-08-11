Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Ciężarówka zerwała sieć trakcyjną. Ruch pociągów częściowo wstrzymany

Region Polska Agencja Prasowa

Zdjęcie poglądowe. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Zdjęcie poglądowe. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Kierowca samochodu ciężarowego zerwał sieć trakcyjną na przejeździe kolejowo-drogowym przy ul. Koszalińskiej w Kołobrzegu.
Ruch pociągów między Kołobrzegiem a Białogardem został wstrzymany – poinformował w poniedziałek Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP PLK.

- Pociągi PKP Intercity kierowane są zmienioną trasą przez stacje Koszalin i Ustronie Morskie. Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową między Kołobrzegiem a Dygowem – przekazał Pietrzykowski.

Wyjaśnił, że zmiany w kursowaniu pociągów między Kołobrzegiem a Białogardem to konsekwencja zdarzenia, do jakiego doszło w poniedziałek ok. godz. 12.30 na przejeździe kolejowo-drogowym przy ul. Koszalińskiej w Kołobrzegu. Tam zawodowy kierowca samochodu ciężarowego podniesionym dźwigiem zerwał sieć trakcyjną nad torem.

- Na miejscu obecne są służby oraz pociąg sieciowy. Trwa ocena uszkodzeń. Według wstępnych ustaleń sieć trakcyjna uszkodzona jest na długości 200 metrów. Zniszczone zostały również dwa słupy oświetleniowe oraz drąg rogatkowy na przejeździe – podał Pietrzykowski.

- Sprawca będzie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za spowodowane straty – zapowiedział.


Zaznaczył, że wznowienie ruchu pociągów możliwe będzie po dokładnym sprawdzeniu stanu infrastruktury i dokonaniu niezbędnych napraw.

Edycja tekstu: Michał Król

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zostawił kajak na Parsęcie [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 10237 razy)
  2. Podejrzani o śmiertelny atak w Policach zatrzymani [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 05 sierpnia oglądane 7688 razy)
  3. W jeziorze Broczyno pod Czaplinkiem odnaleziono ciało 23-latka
    (od wczoraj oglądane 6918 razy)
  4. Potrącenie, a potem zderzenie. Wypadek w Szczecinie
    (od 06 sierpnia oglądane 5788 razy)
  5. Pogoń przegrywa w Gdyni. Gol, gesty i przeprosiny Jakubczyka [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od przedwczoraj oglądane 5238 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Za dwa lata lotnisko w Goleniowie będzie mieć nowy terminal [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Ratujemy ludzkie życie" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Festiwal "12 godzin dla życia – Serce Świnoujścia" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bezpieczeństwo nad wodą, czyli wyobraźnia, odpowiedzialność, asekuracja... [WIDEO, ZDJĘCIA]
Słońce nad Szczecinem, mieszkańcy na kąpieliskach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bazar na Bronowickiej kusi zdrowiem i ekologią [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty