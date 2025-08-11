Filary modernistycznej willi wyremontowane

Zakończył się remont modernistycznej willi przy alei Wojska Polskiego 69 w Szczecinie.

To charakterystyczny budynek, którego elewacja jest pokryta tysiącami kawałków szkła. Konstrukcja elewacji musiała być rozebrana, a następnie trzeba było odtworzyć historyczną wyprawę tynkową. Nie było to łatwym zadaniem, właśnie ze względu na zdobienie szkłem. Poza tym potrzebne do tego były między innymi analizy laboratoryjne.Prace prowadzone były pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków i kosztowały ponad 320 tysięcy złotych.