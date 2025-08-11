Ciało martwego walenia będzie utylizowane z lądu

Martwy wieloryb, który wypłynął przy plaży w Wisełce, nie zostanie ponownie zatopiony. Jak mówi dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego - ciało ogromnego walenia będzie trzeba zutylizować z lądu.
Wieloryb na początku sierpnia został przywleczony przez tankowiec do portu w Świnoujściu, kilka dni później został zatopiony, ale silne prądy wypchnęły go ponownie na powierzchnię.
Usuwanie ciała wieloryba powinno rozpocząć się w ciągu kilku dni - mówi dyrektor parku Wioletta Nawrocka.
- To jest na odcinku, który nie jest udostępniony, nie jest szlakiem. W tej chwili plaża na około 300 metrach jest wygrodzona, z postawionymi tablicami zakaz wstępu. Na obydwu końcach Straż Parku pełni w tej chwili dyżur do godzin wieczornych - mówi Nawrocka.
Oprócz fragmentu plaży, reszta Wolińskiego Parku Narodowego pozostaje otwarta.
