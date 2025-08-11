Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Ciało martwego walenia będzie utylizowane z lądu

Region Julia Nowicka

Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin]
Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin]
Martwy wieloryb, który wypłynął przy plaży w Wisełce, nie zostanie ponownie zatopiony. Jak mówi dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego - ciało ogromnego walenia będzie trzeba zutylizować z lądu.
Wieloryb ze Świnoujścia wypłynął... przy plaży w Wisełce

Wieloryb ze Świnoujścia wypłynął... przy plaży w Wisełce

Wieloryb przywleczony do portu przez tankowiec został zatopiony
Gazowiec "przywiózł" martwego walenia
Wieloryb na początku sierpnia został przywleczony przez tankowiec do portu w Świnoujściu, kilka dni później został zatopiony, ale silne prądy wypchnęły go ponownie na powierzchnię.

Usuwanie ciała wieloryba powinno rozpocząć się w ciągu kilku dni - mówi dyrektor parku Wioletta Nawrocka.

- To jest na odcinku, który nie jest udostępniony, nie jest szlakiem. W tej chwili plaża na około 300 metrach jest wygrodzona, z postawionymi tablicami zakaz wstępu. Na obydwu końcach Straż Parku pełni w tej chwili dyżur do godzin wieczornych - mówi Nawrocka.

Oprócz fragmentu plaży, reszta Wolińskiego Parku Narodowego pozostaje otwarta.

Edycja tekstu: Michał Król
Usuwanie ciała wieloryba powinno rozpocząć się w ciągu kilku dni - mówi dyrektor parku Wioletta Nawrocka.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zostawił kajak na Parsęcie [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 10237 razy)
  2. Podejrzani o śmiertelny atak w Policach zatrzymani [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 05 sierpnia oglądane 7688 razy)
  3. W jeziorze Broczyno pod Czaplinkiem odnaleziono ciało 23-latka
    (od wczoraj oglądane 6918 razy)
  4. Potrącenie, a potem zderzenie. Wypadek w Szczecinie
    (od 06 sierpnia oglądane 5788 razy)
  5. Pogoń przegrywa w Gdyni. Gol, gesty i przeprosiny Jakubczyka [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od przedwczoraj oglądane 5238 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Za dwa lata lotnisko w Goleniowie będzie mieć nowy terminal [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Ratujemy ludzkie życie" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Festiwal "12 godzin dla życia – Serce Świnoujścia" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bezpieczeństwo nad wodą, czyli wyobraźnia, odpowiedzialność, asekuracja... [WIDEO, ZDJĘCIA]
Słońce nad Szczecinem, mieszkańcy na kąpieliskach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bazar na Bronowickiej kusi zdrowiem i ekologią [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty