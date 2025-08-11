Budowa 130 miejsc parkingowych przy pętli Turkusowa zbliża się do końca

Parking przy pętli tramwajowej Turkusowa w Szczecinie wkrótce będzie gotowy.

Edycja tekstu: Michał Król

Kierowcy będą mieć do dyspozycji prawie 130 miejsc, na których będą mogli zostawić samochód i przesiąść się w komunikację miejską. Na finiszu są prace przy nawierzchni jezdni i parkingach.Pojawiły się pierwsze nasadzenia i krzewy. Pozostały prace wykończeniowe i wprowadzenie stałej organizacji ruchu.Parking ma być gotowy do 13 września.