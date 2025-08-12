RSnW: dotacje z KPO w opinii ekspertów

Absurdalne dotacje czy inwestowanie w gospodarkę i podnoszenie PKB? W audycji "Radio Szczecin na Wieczór" eksperci rozmawiali o dotacjach z KPO dla branży turystycznej.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Jednym z przedsiębiorców ze Szczecina, który skorzystał z dotacji jest Anna Witkowska. Prowadzi saunę nad Jeziorem Głębokie, a dotacja pozwoliła jej na rozszerzenie działalności i zakup dodatkowych saun. Jak mówi, otrzymanie środków wiązało się z wieloma restrykcjami.- Tam nie było żadnego kolesiostwa, tam była ciężka praca nie tylko na etapie aplikowania o te środki, ale i na etapie realizacji. Przestrzeganie tych wszystkich trudnych przepisów dotyczących konkurencyjności, dotyczących innowacyjności, wdrażania zielonych technologii... - wyliczała.Inwestowanie w prywatny sektor gospodarki jest kluczowe do rozwoju PKB - przekonywała prof. Justyna Osuch-Mallett rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.- To one generują miejsca pracy, to one generują innowacyjność gospodarki, to one generują to, że my rozwijamy się jako państwo - podkreśliła.Celem dotacji z KPO jest odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki utraconego w wyniku pandemii.