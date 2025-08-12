RSnW: dotacje z KPO w opinii ekspertów

Absurdalne dotacje czy inwestowanie w gospodarkę i podnoszenie PKB? W audycji "Radio Szczecin na Wieczór" eksperci rozmawiali o dotacjach z KPO dla branży turystycznej.
Sprawa kontroli KPO trafi do Prokuratury Europejskiej
- Tam nie było żadnego kolesiostwa, tam była ciężka praca nie tylko na etapie aplikowania o te środki, ale i na etapie realizacji. Przestrzeganie tych wszystkich trudnych przepisów dotyczących konkurencyjności, dotyczących innowacyjności, wdrażania zielonych technologii... - wyliczała.
Inwestowanie w prywatny sektor gospodarki jest kluczowe do rozwoju PKB - przekonywała prof. Justyna Osuch-Mallett rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.
- To one generują miejsca pracy, to one generują innowacyjność gospodarki, to one generują to, że my rozwijamy się jako państwo - podkreśliła.
Celem dotacji z KPO jest odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki utraconego w wyniku pandemii.
