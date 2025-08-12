52. Ińskie Lato Filmowe na półmetku [ZDJĘCIA]

Oprócz pokazów filmowych i spotkań publiczność festiwalowa ogląda wystawę "Ińsko i jego mieszkańcy. Pamięć zapisana w kadrach".

We wtorek od rana kolejne atrakcje festiwalowe: najpierw wycieczka do Drawieńskiego Parku Krajobrazowego, a o godz. 11 najlepsze filmy konkursu filmowego "Wokół Bałtyku".





O godz. 13 Przegląd Filmów Australijskich.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Na prawie 100 powiększonych fotografiach rozwieszonych na płotach i budynkach w Ińsku opowiadamy naszą historię - mówi dyrektor festiwalu Przemysław Lewandowski.- To jest opowieść o Ińsku. W ogóle nie ma nic, co byłoby spoza Ińska. To jest początek odkrywania historii. Robi już wrażenie, natomiast jest to początek interakcji z mieszkańcami: przychodzą młodzi ludzie, którzy przynoszą zdjęcia swojej babci i mówią, że fajnie jakby to na ich podwórku zawisło. I czy pomożemy im to zrobić - opowiadał.Publiczność chwali Ińskie Lato Filmowe.Mi tu dobrze! Te rozmowy z ludźmi, spotykanie różnych osób, to najbardziej mnie kręci. - Przyroda mi się podoba, pogoda mi się podoba, program mi się podoba, publiczność mi się podoba... - "Pieśń wieloryba" z Globiszem - mówili uczestnicy festiwalu.