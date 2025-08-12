Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

52. Ińskie Lato Filmowe na półmetku [ZDJĘCIA]

Region Małgorzata Frymus

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]
Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]
Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]
Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]
Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]
Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]
Oprócz pokazów filmowych i spotkań publiczność festiwalowa ogląda wystawę "Ińsko i jego mieszkańcy. Pamięć zapisana w kadrach".
52. Ińskie Lato Filmowe. M.in. spotkanie z Pawłem Mościckim

52. Ińskie Lato Filmowe. M.in. spotkanie z Pawłem Mościckim

Ińskiego Lata Filmowego dzień trzeci. "Niesamowita energia i wymiana zdań"
"Pieśń wieloryba", czyli rozpoczęło się Ińskie Lato Filmowe
Ińsko po raz 52. stało się polską stolicą filmu
Na prawie 100 powiększonych fotografiach rozwieszonych na płotach i budynkach w Ińsku opowiadamy naszą historię - mówi dyrektor festiwalu Przemysław Lewandowski.

- To jest opowieść o Ińsku. W ogóle nie ma nic, co byłoby spoza Ińska. To jest początek odkrywania historii. Robi już wrażenie, natomiast jest to początek interakcji z mieszkańcami: przychodzą młodzi ludzie, którzy przynoszą zdjęcia swojej babci i mówią, że fajnie jakby to na ich podwórku zawisło. I czy pomożemy im to zrobić - opowiadał.

Publiczność chwali Ińskie Lato Filmowe.

- Mi tu dobrze! Te rozmowy z ludźmi, spotykanie różnych osób, to najbardziej mnie kręci. - Przyroda mi się podoba, pogoda mi się podoba, program mi się podoba, publiczność mi się podoba... - "Pieśń wieloryba" z Globiszem - mówili uczestnicy festiwalu.

We wtorek od rana kolejne atrakcje festiwalowe: najpierw wycieczka do Drawieńskiego Parku Krajobrazowego, a o godz. 11 najlepsze filmy konkursu filmowego "Wokół Bałtyku".

O godz. 13 Przegląd Filmów Australijskich.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- To jest opowieść o Ińsku. W ogóle nie ma nic, co byłoby spoza Ińska. To jest początek odkrywania historii. Robi już wrażenie, natomiast jest to początek interakcji z mieszkańcami: przychodzą młodzi ludzie, którzy przynoszą zdjęcia swojej babci i mówią, że fajnie jakby to na ich podwórku zawisło. I czy pomożemy im to zrobić - opowiadał.
- Mi tu dobrze! Te rozmowy z ludźmi, spotykanie różnych osób, to najbardziej mnie kręci. - Przyroda mi się podoba, pogoda mi się podoba, program mi się podoba, publiczność mi się podoba... - "Śpiew wieloryba" z Globiszem - mówili uczestnicy festiwalu.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zostawił kajak na Parsęcie [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 10900 razy)
  2. W jeziorze Broczyno pod Czaplinkiem odnaleziono ciało 23-latka
    (od przedwczoraj oglądane 7299 razy)
  3. Potrącenie, a potem zderzenie. Wypadek w Szczecinie
    (od 06 sierpnia oglądane 5830 razy)
  4. Pogoń przegrywa w Gdyni. Gol, gesty i przeprosiny Jakubczyka [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od 09 sierpnia oglądane 5294 razy)
  5. Wypadki i utrudnienia na A6 [AKTUALIZACJE]
    (od przedwczoraj oglądane 4885 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 11:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

20-letni złodziej samochodu, ale Trafika podjęła trop [WIDEO]
Za dwa lata lotnisko w Goleniowie będzie mieć nowy terminal [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zabytkowy dwór Sienno jest w katastrofalnym stanie [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Ratujemy ludzkie życie" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Festiwal "12 godzin dla życia – Serce Świnoujścia" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bezpieczeństwo nad wodą, czyli wyobraźnia, odpowiedzialność, asekuracja... [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty