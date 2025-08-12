Kino Pionier z dofinansowaniem PISF

Szczecińskie kino Pionier z dofinansowaniem z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
To ponad 150 tysięcy złotych, ale w trzech różnych programach. Najwięcej - bo ponad 112 tysięcy - przypadło na cyfryzację. Pozostałe, to modernizacja i inicjatywy filmowe.
Zdobyte środki przeznaczone zostaną na zakup nowego projektora, wymianę nagłośnienia, montaż nowego ekranu i dalsze rozwijanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
