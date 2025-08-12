Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Polscy wędkarze wrócili z Hiszpanii z tytułem mistrzów świata [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Fot. Kadra Narodowa Wędkarstwa
Fot. Kadra Narodowa Wędkarstwa
Fot. Kadra Narodowa Wędkarstwa
Fot. Kadra Narodowa Wędkarstwa
Fot. Kadra Narodowa Wędkarstwa
Fot. Kadra Narodowa Wędkarstwa
Fot. Kadra Narodowa Wędkarstwa
Fot. Kadra Narodowa Wędkarstwa
Fot. Kadra Narodowa Wędkarstwa
Fot. Kadra Narodowa Wędkarstwa
Kadra Narodowa U-25 rywalizowała w wędkarstwie spławikowym w zawodach na rzece Guadiana w Hiszpanii. Kadra przywiozła dwa złote medale - jeden drużynowy, drugi indywidualny zdobyty przez Bartosza Krzyżaka.
Kierownik kadry Marcin Tosnowiec nie ukrywa, że zwycięstwo opłacone było ciężkimi treningami.

- Ciężkie warunki, bardzo mocne upały, temperatury osiągały 47 stopni... Obserwowanie pozostałych drużyn i konsekwentne wyciąganie wniosków, skupienie się na odławianiu drobnych ryb. U nas najlepszy zawodnik potrafił w przeciągu 4 godzin złowić 1400 ryb - podkreślił.

Polacy na zawodach pokonali 12 drużyn z całego świata.

Zawodnicy:
  • Bartek Krzyżak
  • Jakub Rusek
  • Tymek Plaskota
  • Szymon Kucharski
  • Bernard Ożga
  • Trenerzy i obstawa:
  • Paweł Wlazło
  • Marcin Tosnowiec
  • Janusz Smalec
  • Sebastian Kluziński
  • Paweł Strzelczyk
Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Ciężkie warunki, bardzo mocne upały, temperatury osiągały 47 stopni... Obserwowanie pozostałych drużyn i konsekwentne wyciąganie wniosków, skupienie się na odławianiu drobnych ryb. U nas najlepszy zawodnik potrafił w przeciągu 4 godzin złowić 1400 ryb - podkreślił.

