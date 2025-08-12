Polscy wędkarze wrócili z Hiszpanii z tytułem mistrzów świata [ZDJĘCIA]

Kadra Narodowa U-25 rywalizowała w wędkarstwie spławikowym w zawodach na rzece Guadiana w Hiszpanii. Kadra przywiozła dwa złote medale - jeden drużynowy, drugi indywidualny zdobyty przez Bartosza Krzyżaka.

- Ciężkie warunki, bardzo mocne upały, temperatury osiągały 47 stopni... Obserwowanie pozostałych drużyn i konsekwentne wyciąganie wniosków, skupienie się na odławianiu drobnych ryb. U nas najlepszy zawodnik potrafił w przeciągu 4 godzin złowić 1400 ryb - podkreślił.

Zawodnicy:

Bartek Krzyżak

Jakub Rusek

Tymek Plaskota

Szymon Kucharski

Bernard Ożga

Trenerzy i obstawa:

Paweł Wlazło

Marcin Tosnowiec

Janusz Smalec

Sebastian Kluziński

Paweł Strzelczyk

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Kierownik kadry Marcin Tosnowiec nie ukrywa, że zwycięstwo opłacone było ciężkimi treningami.Polacy na zawodach pokonali 12 drużyn z całego świata.