Polscy wędkarze wrócili z Hiszpanii z tytułem mistrzów świata [ZDJĘCIA]

Kadra Narodowa U-25 rywalizowała w wędkarstwie spławikowym w zawodach na rzece Guadiana w Hiszpanii. Kadra przywiozła dwa złote medale - jeden drużynowy, drugi indywidualny zdobyty przez Bartosza Krzyżaka.
Kierownik kadry Marcin Tosnowiec nie ukrywa, że zwycięstwo opłacone było ciężkimi treningami.
Polacy na zawodach pokonali 12 drużyn z całego świata.
Zawodnicy:
- Ciężkie warunki, bardzo mocne upały, temperatury osiągały 47 stopni... Obserwowanie pozostałych drużyn i konsekwentne wyciąganie wniosków, skupienie się na odławianiu drobnych ryb. U nas najlepszy zawodnik potrafił w przeciągu 4 godzin złowić 1400 ryb - podkreślił.
- Bartek Krzyżak
- Jakub Rusek
- Tymek Plaskota
- Szymon Kucharski
- Bernard Ożga
- Trenerzy i obstawa:
- Paweł Wlazło
- Marcin Tosnowiec
- Janusz Smalec
- Sebastian Kluziński
- Paweł Strzelczyk
Edycja tekstu: Jacek Rujna