Utrudnienie w obserwacji "spadających gwiazd"

Region Elżbieta Bielecka

Księżyc przeszkadza swoim blaskiem w obserwowaniu niezbyt jasnych zjawisk. źródło: https://pixabay.com/pl/3194001/flo222 flo222/CC0 - domena publiczna
Księżyc przeszkadza swoim blaskiem w obserwowaniu niezbyt jasnych zjawisk. źródło: https://pixabay.com/pl/3194001/flo222 flo222/CC0 - domena publiczna
Obserwacja Perseidów w tym roku z przeszkodą: wieczorem przypada maksimum jednego z najbardziej popularnych rojów meteorów, jednak szukanie "spadających gwiazd" na nocnym niebie może utrudniać Księżyc.
Nadciąga maksimum Perseidów

Nadciąga maksimum Perseidów

Dzisiaj w nocy na niebie można obserwować rój Perseidów
Jego pełnia przypadła na weekend, więc jest jeszcze bardzo jasny - tłumaczy edukator Marcin Biskupski ze szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.

- Księżyc bardzo przeszkadza swoim blaskiem w obserwowaniu niezbyt jasnych zjawisk. A jeżeli mówimy o upadkach meteorów, to mamy do czynienia zarówno z jasnymi spadkami, jak i z takimi mniej jasnymi... Z pewnością dostrzeżemy te jasne - zapewnił.

Można też wybrać się za miasto, gdzie niebo jest mniej zanieczyszczone światłem. Osoby mieszkające blisko granicy mogą skorzystać z faktu, że w mniejszych miejscowościach w Niemczech oświetlenie wyłączane jest około godziny 22 - dodaje Marcin Biskupski.

- Aczkolwiek są miejsca tutaj w województwie, które możemy polecić, jak choćby Zalesie albo okolice Nowego Warpna, nad Zalewem, okolice Trzebieży czy okolice Glinnej - wymieniał.

Perseidy należą do najbardziej znanych i najintensywniejszych rojów meteorów.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Księżyc bardzo przeszkadza swoim blaskiem w obserwowaniu niezbyt jasnych zjawisk. A jeżeli mówimy o upadkach meteorów, to mamy do czynienia zarówno z jasnymi spadkami, jak i z takimi mniej jasnymi... Z pewnością dostrzeżemy te jasne - zapewnił.
- Aczkolwiek są miejsca tutaj w województwie, które możemy polecić, jak choćby Zalesie albo okolice Nowego Warpna, nad Zalewem, okolice Trzebieży czy okolice Glinnej - wymieniał.

