Utrudnienie w obserwacji "spadających gwiazd"

Obserwacja Perseidów w tym roku z przeszkodą: wieczorem przypada maksimum jednego z najbardziej popularnych rojów meteorów, jednak szukanie "spadających gwiazd" na nocnym niebie może utrudniać Księżyc.

Jego pełnia przypadła na weekend, więc jest jeszcze bardzo jasny - tłumaczy edukator Marcin Biskupski ze szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.- Księżyc bardzo przeszkadza swoim blaskiem w obserwowaniu niezbyt jasnych zjawisk. A jeżeli mówimy o upadkach meteorów, to mamy do czynienia zarówno z jasnymi spadkami, jak i z takimi mniej jasnymi... Z pewnością dostrzeżemy te jasne - zapewnił.Można też wybrać się za miasto, gdzie niebo jest mniej zanieczyszczone światłem. Osoby mieszkające blisko granicy mogą skorzystać z faktu, że w mniejszych miejscowościach w Niemczech oświetlenie wyłączane jest około godziny 22 - dodaje Marcin Biskupski.- Aczkolwiek są miejsca tutaj w województwie, które możemy polecić, jak choćby Zalesie albo okolice Nowego Warpna, nad Zalewem, okolice Trzebieży czy okolice Glinnej - wymieniał.Perseidy należą do najbardziej znanych i najintensywniejszych rojów meteorów.