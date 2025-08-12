Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
20-letni złodziej samochodu, ale Trafika podjęła trop [WIDEO]

Region Elżbieta Bielecka

źródło: szczecin.policja.gov.pl
Złodziej samochodu zatrzymany dzięki czworonożnej funkcjonariuszce. Trafika pomogła w ujęciu mężczyzny, który ukradł Fiata Ducato w powiecie goleniowskim.
Jak się okazało, złodziej porzucił auto, ale pies złapał jego trop i poprowadził swojego opiekuna i innych policjantów przez pobliskie pola.

Przewodnik zauważył mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi poszukiwanego. Policjanci zatrzymali 20-latka, który przyznał się do kradzieży.

Był już wcześniej karany, usłyszał zarzuty. O jego losie zdecyduje teraz sąd.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
źródło: szczecin.policja.gov.pl
