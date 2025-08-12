Postępują prace przy przebudowie pl. Wolności w Nowogardzie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Połowa już cieszy oko mieszkańców - przyszła więc pora na kolejny etap remontu. Mowa o placu Wolności w Nowogardzie.

Rok temu wyburzono stojący tam PRL-owski Pomnik Braterstwa Broni i rozpoczęto przebudowę placu. Zamiast pomnika jest fontanna, ławki i zielone nasadzenia, a mieszkańcy mówią: warto było czekać!



- Najbardziej mi się to podoba jak tutaj te fontanny [tryskają - przyp. red.] do góry i w dół, do góry i w dół... - Bardzo mi się podoba. Najbardziej to chyba dzieci są zadowolone, bo jest fontanna. - Miło, przyjemnie, jest duże zainteresowanie. Jak widać, bardzo dużo ludzi tutaj przychodzi i odpoczywa. - Najbardziej mi się podoba, że zieleń jest i kwiatki - oceniali nowogardzianie.



Drugi etap obejmie teren od fontanny do starego muru obronnego. Przebudowę przejdzie też biblioteka i dom kultury znajdujące się przy placu.



- Ta przestrzeń, jak również dom kultury mają być w przyszłości typową przestrzenią kulturalną, na której będą odbywać się najważniejsze wydarzenia kulturalne w całej gminie Nowogard - zapowiada burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr.



Remont ma trwać 1,5 roku, jego koszt to 18 milionów złotych.



Edycja tekstu: Jacek Rujna