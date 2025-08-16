Targowisko w Nowogardzie otrzyma drugie życie [ZDJĘCIA]

Opustoszałe targowisko w Nowogardzie o krok bliżej do ponownego otwarcia. Chodzi o plac niedaleko ulicy Dworcowej znajdujący się tuż przy torach kolejowych.

Edycja tekstu: Michał Król

Przez zły stan techniczny nie mógł dłużej pełnić funkcji targowiska i dlatego został zamknięty - mówi Michał Wiatr, burmistrz Nowogardu.- Planujemy od nowa halę targową i zaplecze parkingowe. Chcielibyśmy w przyszłości, żeby w Nowogardzie znowu zaczęło funkcjonować takie prawdziwe targowisko, na którym będzie można kupić wszystko od lokalnych dostawców - mówi burmistrz.Michał Wiatr planuje otwarcie nowego targowiska najpóźniej w ciągu dwóch najbliższych lat.