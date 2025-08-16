Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Targowisko w Nowogardzie otrzyma drugie życie [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Opustoszałe targowisko w Nowogardzie o krok bliżej do ponownego otwarcia. Chodzi o plac niedaleko ulicy Dworcowej znajdujący się tuż przy torach kolejowych.
Przez zły stan techniczny nie mógł dłużej pełnić funkcji targowiska i dlatego został zamknięty - mówi Michał Wiatr, burmistrz Nowogardu.

- Planujemy od nowa halę targową i zaplecze parkingowe. Chcielibyśmy w przyszłości, żeby w Nowogardzie znowu zaczęło funkcjonować takie prawdziwe targowisko, na którym będzie można kupić wszystko od lokalnych dostawców - mówi burmistrz.

Michał Wiatr planuje otwarcie nowego targowiska najpóźniej w ciągu dwóch najbliższych lat.

Edycja tekstu: Michał Król
Przez zły stan techniczny nie mógł dłużej pełnić funkcji targowiska i dlatego został zamknięty - mówi Michał Wiatr, burmistrz Nowogardu.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zostawił kajak na Parsęcie [ZDJĘCIA]
    (od 10 sierpnia oglądane 11807 razy)
  2. Wieloryb ze Świnoujścia wypłynął... przy plaży w Wisełce
    (od 11 sierpnia oglądane 10140 razy)
  3. Dyrektor hotelu w Świnoujściu o środkach z KPO: to niemiłe, kiedy wrzuca się nas do jednego worka
    (od 13 sierpnia oglądane 8346 razy)
  4. W jeziorze Broczyno pod Czaplinkiem odnaleziono ciało 23-latka
    (od 10 sierpnia oglądane 7929 razy)
  5. Pasażerowie pytają: to dla kogo ten autobus jest?
    (od przedwczoraj oglądane 7907 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 19:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Śpiewają, żeglując i żeglują, śpiewając... Wikingowie w MCN [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rycerskie potyczki o serca ukochanych niewiast [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wszystkie jednostki, jakie można zobaczyć na Żaglach 2025 [DUŻO ZDJĘĆ]
Żagle 2025: Odwiedzamy jednostki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Najweselsza parada orkiestr odbywa się w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Dla żołnierza Święto Wojska Polskiego to najważniejszy dzień w roku" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty