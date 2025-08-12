Kapryśne lato, skoki temperatury, czyli depresja klimatyczna

Wracają upały - meteorolodzy informują, że w tym tygodniu termometry wskażą ponad 30 stopni Celsjusza.

Depresja klimatyczna nie jest diagnozą medyczną, ale uświadomienie sobie zagrożeń związanych z klimatem może powodować m.in. lęk.





Eksperci w takich przypadkach zalecają choćby rozmowę i dzielenie się obawami z bliskimi lub - jeśli stan się nasila - ze specjalistami.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Gwałtowne zmiany pogody, z którymi mamy do czynienia tego lata wpływają nie tylko na środowisko, ale też coraz częściej oddziałują na nasze samopoczucie. W ostatnich latach coraz więcej mówi się o zjawiskach depresji klimatycznej czy stresu klimatycznego.- Rzeczywiście to tak jest, że pogoda w tym roku jest wyjątkowo kapryśna i na pewno nie pozostaje to bez wpływu na nasze samopoczucie. Może nawet nie sama pogoda, ile nasze oczekiwania wobec tej pogody, bo każdy z nas w jakiś sposób jednak planuje swoje życie- mówi Anna Borkowska, psychoterapeutka z Zachodniopomorskiego Instytutu Psychoterapii.