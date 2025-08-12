Radio SzczecinRadio Szczecin » Region





Nowi mieszkańcy ośrodka jeździeckiego na szczecińskim Osowie [ZDJĘCIA]

Region Jakub Tomala

Rudolf, Atena, Teosia i Conthargos - to imiona nowych koni, które zamieszkały w Akademickim Ośrodku Jeździeckim ZUT.
Będą brały udział w zawodach jeździeckich i zajęciach hipoterapii. Teosia i Atena przyjechały do Szczecina z Kołobrzegu, a Rudolf i Conthargos pochodzą z Poznania.

- Atena przyjechała z koleżanką. Jest to 3,5-letnia klacz, która będzie używana głównie do zajęć z dziećmi, do hipoterapii. Duże konie, Conthargos i Rudolf będą do jazd rekreacyjnych i do małego sportu. Będą uczestniczyły w zawodach sportowych - objaśniał Robert Palacz, Akademicki Ośrodek Jeździecki, Zachodniopomorski, Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

- Czyścimy konia, bo będzie szedł na spacer. Teraz czyścimy mu grzywę i ogon. Później Maja czyści kopyta i w sumie już taki koń jest gotowy. - Dzisiaj czyściłyśmy nowe konie, które właśnie przyjechały. Łatwy nie był, zabierał kopyta i w ogóle się ruszał po całym boksie i to mi zajęło z pół godziny: ogarnięcie go całego. 1,5 m może miał. To już był prawie jak ja - mówiły opiekunki koni.

Zachodniopomorski Ośrodek Jeździecki organizuje zajęcia z końmi i jeździeckie półkolonie. Po wcześniejszym umówieniu się każdy może odwiedzić zwierzęta w ich stajni.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Jakuba Tomali [Radio Szczecin]






