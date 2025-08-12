Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Punkty sprzedaży alkoholu obeszły nocną prohibicję i stworzyły "bary" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Zrobili to, aby utrzymać się na rynku - tak radca prawny Paweł Juras komentuje sprzedaż alkoholu w dwóch szczecińskich sklepach.
Nocna prohibicja w Szczecinie. Komentarze w RSnW

Nocna prohibicja w Szczecinie. Komentarze w "RSnW"

Częściowa nocna prohibicja w Szczecinie. Pierwsze komentarze mieszkańców [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nocna prohibicja w Szczecinie. Egzekwowaniem zakazu zajmie się policja
Nocna prohibicja w Szczecinie wchodzi w życie
Punkty obeszły nocną prohibicję - otrzymały koncesję na alkohol w ramach działalności gastronomicznej i stworzyły "bary", czyli stoliki za kotarą.

Sklepy zawnioskowały o koncesję jeszcze przed wprowadzeniem prohibicji - tłumaczy Juras, który reprezentuje przedsiębiorców.

- Ten zakaz bardzo mocno ich dotknął. Zwłaszcza tryb jego wprowadzenia, nie uwzględniający ich słusznych postulatów włączenia ich w programy profilaktyczne, dostosowania zakazu do i miejsc występowania przypadków naruszeń porządku publicznego i godzin, w których takie przypadki mają miejsce - mówi Juras.

Ten pomysł nie spodobał się części radnych, m.in. autorom uchwały wprowadzającej nocną prohibicję. To jest co najmniej bulwersujące i gorszące - mówi Przemysław Słowik z klubu Koalicji Obywatelskiej.

- Tutaj nie może być sytuacji, w której tak naprawdę próba cwaniactwa, obejścia tego przepisu powoduje, że zwiększa się niebezpieczeństwo w okolicach danych sklepów. Będziemy w ramach tego, na ile pozwala prawo kontrolować i dochodzić do tego, aby ukrócić ten proceder - mówi Słowik.

Nocna prohibicja, czyli zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach od 23:00 do 6:00 rano, obowiązuje od ubiegłego piątku.

Przedsiębiorcy w tym tygodniu zamierzają złożyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na uchwałę.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Antoniego Stefańskiego z programu Tematy i Muzyka (TiM)
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

