Zapraszamy na Żagle 2025 z Radiem Szczecin [WIDEO]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Szczecin stanie się portem dla żaglowców z wielu europejskich portów.
Festiwal Orkiestr Dętych na rozpoczęcie Żagli 2025
Wzmożony ruch na wodzie będzie w czwartek od godziny 11 - mówi Kamil Szykołowski z Centrum Żeglarskiego.
- Mamy 30 zaproszonych jednostek z siedmiu państw europejskich i tych żagli faktycznie jest dużo. Co nas najbardziej cieszy, że nie są powtarzalne. To są takie żagle, które bywają u nas pierwszy raz. Staramy się co roku jednak trochę zmieniać - mówi Szykołowski.
Do Szczecina wpłynęła już jednostka Anny von Hamburg.
- Jest to fiński żaglowiec, uratowany przed pocięciem na żyletki przez fińskiego pasjonatę. Jest już u nas "Kuna", najstarszy pływający lodołamacz na świecie. Też już można podziwiać go przy Morskim Centrum Nauki - mówi Kamil Szykołowski.
Żagle 2025 rozpoczną się w piątek i potrwają do niedzieli. Radio Szczecin będzie grało na żywo z imprezy, spotkacie nas w Morskim Centrum Nauki w naszym terenowym studiu.
Edycja tekstu: Michał Król
Wzmożony ruch na wodzie będzie w czwartek od godziny 11 - mówi Kamil Szykołowski z Centrum Żeglarskiego.