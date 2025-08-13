Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zapraszamy na Żagle 2025 z Radiem Szczecin [WIDEO]

Region Julia Nowicka

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Szczecin stanie się portem dla żaglowców z wielu europejskich portów.
Festiwal Orkiestr Dętych na rozpoczęcie Żagli 2025

Festiwal Orkiestr Dętych na rozpoczęcie Żagli 2025

Pierwszy żaglowiec wpłynął do Szczecina. Od piątku świętowanie [ZDJĘCIA]
Most pontonowy na Odrze otwarty od piątku
Dodatkowe pociągi na "Żagle 2025"
"Żagle 2025" - sporo zmian w komunikacji miejskiej
"Żagle 2025". Zmiany w organizacji ruchu
Mieszkańcy i firmy mogą odbierać przepustki na wydarzenie Żagle 2025
Przy Nabrzeżu Wieleckim i Bulwarze Chrobrego cumują pierwsze jednostki uczestniczące w imprezie Żagle 2025.

Wzmożony ruch na wodzie będzie w czwartek od godziny 11 - mówi Kamil Szykołowski z Centrum Żeglarskiego.

- Mamy 30 zaproszonych jednostek z siedmiu państw europejskich i tych żagli faktycznie jest dużo. Co nas najbardziej cieszy, że nie są powtarzalne. To są takie żagle, które bywają u nas pierwszy raz. Staramy się co roku jednak trochę zmieniać - mówi Szykołowski.

Do Szczecina wpłynęła już jednostka Anny von Hamburg.

- Jest to fiński żaglowiec, uratowany przed pocięciem na żyletki przez fińskiego pasjonatę. Jest już u nas "Kuna", najstarszy pływający lodołamacz na świecie. Też już można podziwiać go przy Morskim Centrum Nauki - mówi Kamil Szykołowski.

Żagle 2025 rozpoczną się w piątek i potrwają do niedzieli. Radio Szczecin będzie grało na żywo z imprezy, spotkacie nas w Morskim Centrum Nauki w naszym terenowym studiu.

Edycja tekstu: Michał Król
Graf. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Graf. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Mapa imprezy Żagle 2025

sierpień 2025
