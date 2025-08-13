Zapraszamy na Żagle 2025 z Radiem Szczecin [WIDEO]

Szczecin stanie się portem dla żaglowców z wielu europejskich portów.

Żagle 2025 rozpoczną się w piątek i potrwają do niedzieli. Radio Szczecin będzie grało na żywo z imprezy, spotkacie nas w Morskim Centrum Nauki w naszym terenowym studiu.

Przy Nabrzeżu Wieleckim i Bulwarze Chrobrego cumują pierwsze jednostki uczestniczące w imprezie Żagle 2025.Wzmożony ruch na wodzie będzie w czwartek od godziny 11 - mówi Kamil Szykołowski z Centrum Żeglarskiego.- Mamy 30 zaproszonych jednostek z siedmiu państw europejskich i tych żagli faktycznie jest dużo. Co nas najbardziej cieszy, że nie są powtarzalne. To są takie żagle, które bywają u nas pierwszy raz. Staramy się co roku jednak trochę zmieniać - mówi Szykołowski.Do Szczecina wpłynęła już jednostka Anny von Hamburg.- Jest to fiński żaglowiec, uratowany przed pocięciem na żyletki przez fińskiego pasjonatę. Jest już u nas "Kuna", najstarszy pływający lodołamacz na świecie. Też już można podziwiać go przy Morskim Centrum Nauki - mówi Kamil Szykołowski.