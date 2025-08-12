Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sanepid bada wodę koło ciała wieloryba

Region Sławomir Orlik

Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin/Archiwum]
Woda w okolicach Wisełki jest badana, służby monitorują sytuację związaną z wyrzuceniem na brzeg w okolicy Wisełki martwego walenia - informuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim.
Wieloryb ze Świnoujścia wypłynął... przy plaży w Wisełce
Wieloryb przywleczony do portu przez tankowiec został zatopiony
Gazowiec "przywiózł" martwego walenia
Próbki pobrano w kilku miejscach - mówiła na naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Anna Omelańska z sanepidu.

- Dokonano poboru próbek wody z tych zorganizowanych kąpielisk, czyli Międzyzdroje wschód, zachód oraz Międzywodzie oraz dodatkowo na wysokości zejścia głównego w Wisełce. Badania te zostały wykonane w kierunku escherichia coli i enterokoki kałowe - mówi Omelańska.

Wyniki badań będą znane w czwartek.

Martwy wieloryb na początku sierpnia został przywleczony przez tankowiec do portu w Świnoujściu. Kilka dni później został zatopiony, ale silne prądy wypchnęły go ponownie na powierzchnię w okolicach Wisełki. Z tego powodu Woliński Park Narodowy zadecydował o zamknięciu ok. 300 metrowego odcinka plaży - dla turystów przygotowano obejścia szlakami.

Edycja tekstu: Michał Król
