Sanepid bada wodę koło ciała wieloryba

Woda w okolicach Wisełki jest badana, służby monitorują sytuację związaną z wyrzuceniem na brzeg w okolicy Wisełki martwego walenia - informuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim.
- Dokonano poboru próbek wody z tych zorganizowanych kąpielisk, czyli Międzyzdroje wschód, zachód oraz Międzywodzie oraz dodatkowo na wysokości zejścia głównego w Wisełce. Badania te zostały wykonane w kierunku escherichia coli i enterokoki kałowe - mówi Omelańska.
Wyniki badań będą znane w czwartek.
Martwy wieloryb na początku sierpnia został przywleczony przez tankowiec do portu w Świnoujściu. Kilka dni później został zatopiony, ale silne prądy wypchnęły go ponownie na powierzchnię w okolicach Wisełki. Z tego powodu Woliński Park Narodowy zadecydował o zamknięciu ok. 300 metrowego odcinka plaży - dla turystów przygotowano obejścia szlakami.
Edycja tekstu: Michał Król