Sanepid bada wodę koło ciała wieloryba

Woda w okolicach Wisełki jest badana, służby monitorują sytuację związaną z wyrzuceniem na brzeg w okolicy Wisełki martwego walenia - informuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim.

Wyniki badań będą znane w czwartek.





Martwy wieloryb na początku sierpnia został przywleczony przez tankowiec do portu w Świnoujściu. Kilka dni później został zatopiony, ale silne prądy wypchnęły go ponownie na powierzchnię w okolicach Wisełki. Z tego powodu Woliński Park Narodowy zadecydował o zamknięciu ok. 300 metrowego odcinka plaży - dla turystów przygotowano obejścia szlakami.

Edycja tekstu: Michał Król