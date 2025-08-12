Zbliża się święto żeglarzy. Startują Regaty Unity Line

W środę rozpoczynają się w Dziwnowie 23. Regaty Unity Line.

Edycja tekstu: Michał Król

Teraz na liście startowej jest 50 jachtów. Są dwa wyścigi, a jedna trasa jest szczególnie wymagająca - mówi komandor regat Paweł Hapanowicz.- Regaty Unity Line, teraz jest 23. edycja, są kierowane do wszystkich żeglarzy, którzy mają na czym pływać. Oczywiście w warunkach morskich, w takim pasie od Dziwnowa do Świnoujścia, ale też mamy trasę, która wędruje z Dziwnowa, lewą burtą Christianso, Borholm i wracają do Świnoujścia, czyli trasa Extreme Baltic Race - mówi Hapanowicz.Organizatorzy do ostatniej chwili przyjmują zgłoszenia. Zakończenie regat planowane jest na 17 sierpnia w Marinie Świnoujście.